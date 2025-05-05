AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os benefícios do atum para a saúde física e mental
Se cuida

Veja os benefícios do atum para a saúde física e mental

Rico em nutrientes, esse peixe contribui para o bom funcionamento do organismo

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 15:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 mai 2025 às 15:59
O atum é uma ótima fonte de proteínas e vitaminas (Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock)
O atum é uma ótima fonte de proteínas e vitaminas Crédito: Imagem: Foodgraphy39 | Shutterstock
O atum, popular na culinária brasileira, seja na marmita, no sushi ou no sanduíche, vai além da fama de proteína prática. Trata-se de um peixe com grande valor nutricional, podendo colaborar para o equilíbrio do corpo e da mente. 
“Esse peixe fornece proteína de alto valor biológico, é rico em vitaminas do complexo B, D e A, minerais, como selênio e magnésio, e ácidos graxos essenciais, como o ômega 3 , que possui efeitos protetores ao sistema cardiovascular e ao cérebro”, explica Sandra Belo, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera. 

Benefícios do atum para a saúde mental

Uma curiosidade pouco conhecida é a relação do atum com a saúde mental. O ômega 3 presente no peixe participa da regulação de neurotransmissores, como a serotonina, popularmente conhecida como o hormônio do bem-estar. “Estudos apontam que dietas com boas fontes de ômega 3 podem contribuir na redução de sintomas de ansiedade e depressão leve”, explica Sandra Belo.
Contudo, é importante lembrar que o consumo do atum não substitui o acompanhamento e o tratamento médico em casos de depressão e ansiedade.
O atum fresco tem uma maior concentração de nutrientes (Imagem: Maridav | Shutterstock)
O atum fresco tem uma maior concentração de nutrientes Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

Como incluir o atum na dieta

O mercado oferece diversas versões do peixe, e a escolha pode impactar na qualidade nutricional. O atum fresco, por exemplo, tem maior concentração de nutrientes e menos sódio. Já o enlatado é uma opção prática e acessível, mas exige atenção aos rótulos, já que o teor de sal é elevado e pode impactar os indivíduos com doenças crônicas, como hipertensão arterial. “Opte por opções grelhadas, assadas ou cozidas, utilizando temperos naturais, como alho, cebola, salsinha, cebolinha, tomilho e ervas finas”, orienta. 
Pouco discutida, a diversidade de espécies também influencia. As mais comuns são o atum-rabilho ( bluefin ), o albacora ( yellowfin ) e o skipjack , este último mais presente em conservas. Enquanto o bluefin é mais valorizado e saboroso, é também o mais ameaçado pela pesca predatória. 
“Vale lembrar que uma alimentação equilibrada é aquela que fornece todos os nutrientes essenciais ao organismo em quantidades adequadas, promovendo saúde, bem-estar e prevenção de doenças. Ela deve ser variada, incluir alimentos in natura ou minimamente processados e respeitar as necessidades individuais — nesse contexto o atum é uma excelente escolha”, finaliza a professora. 
Por Bianca Lodi Rieg
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os noivos Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho
Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho dizem sim-sim na Pedra Azul
Imagem de destaque
Sistema inspirado na Saúde será usado para reduzir superlotação em presídios no ES
Rota do Inhame passará pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves
Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados