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Veja os benefícios de se movimentar durante o trabalho

Especialista explica que pausas ativas aumentam a produtividade e ajudam a combater o sedentarismo

Publicado em 18 de Agosto de 2025 às 18:25

Portal Edicase

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Publicado em 

18 ago 2025 às 18:25
Pequenas pausas para praticar exercícios leves durante o expediente auxiliam a saúde física e mental (Imagem: Arturs Budkevics | Shutterstock)
Pequenas pausas para praticar exercícios leves durante o expediente auxiliam a saúde física e mental Crédito: Imagem: Arturs Budkevics | Shutterstock
Com a consolidação do home office, aumentaram as queixas de dores musculares, fadiga mental e queda de produtividade. Nesse cenário, as pausas ativas — pequenos intervalos com exercícios leves — têm se destacado como uma solução prática e acessível para combater os efeitos do sedentarismo e potencializar a performance profissional.
“Pausas ativas funcionam como um ‘reset’ do corpo e da mente. Elas reduzem tensões musculares, melhoram a oxigenação cerebral e contribuem para tomadas de decisão mais assertivas”, afirma Rafael Uliani, formado em Ciências do Esporte e ex-atleta.

O que são pausas ativas?

São interrupções curtas ao longo do expediente com movimentos de baixa intensidade, como alongamentos, caminhadas ou pedaladas leves, que ajudam a ativar a circulação, aliviar desconfortos e aumentar a clareza mental.

Benefícios comprovados

  • Estímulo à liberação de neurotransmissores ligados ao bem-estar (endorfinas e dopamina);
  • Melhora do foco e da disposição;
  • Alívio de dores nas costas, pescoço e ombros;
  • Redução da estagnação física e mental.
Além disso, as pausas com atividade física leve estão associadas à redução de gordura corporal e ao aumento do engajamento no trabalho. “Estudos com bike desks , por exemplo, mostram que mesmo atividades leves ao longo do dia contribuem para melhorar o desempenho cognitivo sem afetar negativamente a produtividade. Pelo contrário, o efeito costuma ser positivo”, acrescenta Rafael Uliani.
As bicicletas ergométricas são ótimas aliadas para quem trabalha em casa (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
As bicicletas ergométricas são ótimas aliadas para quem trabalha em casa Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Dicas práticas para implementar as pausas ativas

A recomendação é fazer pausas a cada 90 a 120 minutos de trabalho concentrado. Sessões de 10 a 15 minutos já são suficientes para reativar corpo e mente. Para quem deseja potencializar esse hábito, o uso de equipamentos compactos — como esteiras leves, bicicletas ergométricas silenciosas ou aparelhos elípticos — pode ser um excelente aliado, especialmente em ambientes domésticos.
Por Gabriela Andrade
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