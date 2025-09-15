AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja os benefícios da semente de mamão e como consumi-la
Se cuida

Veja os benefícios da semente de mamão e como consumi-la

Ela concentra uma série de propriedades que contribuem para o bem-estar do organismo

Publicado em 15 de Setembro de 2025 às 15:33

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 set 2025 às 15:33
As sementes do mamão têm propriedades benéficas para a saúde (Imagem: Romix Image | Shutterstock)
As sementes do mamão têm propriedades benéficas para a saúde Crédito: Imagem: Romix Image | Shutterstock
A semente do mamão, muitas vezes ignorada e descartada no consumo da fruta, é um verdadeiro tesouro nutricional e uma poderosa aliada da saúde. Apesar de pequena e de sabor levemente picante e amargo, ela concentra uma série de propriedades benéficas que contribuem para o bem-estar do organismo. Por isso, ganha cada vez mais destaque entre os adeptos de uma alimentação natural e funcional.
Rica em antioxidantes, fibras, enzimas digestivas e compostos fenólicos, a semente de mamão atua no organismo de diversas formas. “Seu principal ativo é a papaína, uma enzima com forte ação digestiva, capaz de auxiliar na quebra de proteínas e promover o bom funcionamento intestinal, melhorando sintomas de má digestão, como azia, flatulência e sensação de ‘empachamento’. Além disso, a semente possui propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, antifúngicas e antiparasitárias”, explica a nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Unime Lauro de Freitas, Luana Leite.

Como consumir a semente de mamão

Veja algumas formas de incluir a semente de mamão na dieta :
  • In natura: após lavar bem, as sementes podem ser mastigadas puras. O sabor lembra um cruzamento entre pimenta-do-reino e agrião.
  • Seca e triturada: as sementes podem ser secas ao sol ou no forno e moídas, formando um pó que pode ser usado como tempero, em saladas, sopas ou sucos.
  • Em cápsulas: algumas marcas oferecem a semente de mamão em forma encapsulada, para facilitar o consumo diário, que devem ser utilizadas apenas com prescrição e de forma individualizada.
É importante evitar o consumo excessivo da semente do mamão (Imagem: Inna Dodor | Shutterstock)
É importante evitar o consumo excessivo da semente do mamão Crédito: Imagem: Inna Dodor | Shutterstock

Cuidado com o consumo excessivo da semente de mamão

Apesar de seu alto valor nutricional , a semente de mamão deve ser consumida com moderação, pois o excesso pode sobrecarregar o fígado, como destaca a nutricionista. “O fígado é responsável por metabolizar compostos tóxicos e substâncias bioativas ingeridas. Quando se consome sementes de mamão em excesso, ele precisa trabalhar mais para processar essas substâncias. Isso pode levar à hepatotoxicidade, ou seja, toxicidade hepática, especialmente em doses elevadas ou em uso prolongado”, alerta Luana Leite. 

Contraindicações da semente de mamão

Por suas propriedades potentes, a semente de mamão não é indicada para gestantes, lactantes ou pessoas com problemas renais ou hepáticos sem orientação médica e nutricional. Como todo alimento funcional , seu consumo deve fazer parte de uma dieta equilibrada e ser orientado de forma individual por um nutricionista.
Por Camila Souza Crepaldi
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC)
ICVC entra na reta final de treinamentos para a fase final nacional da Superliga C
Imagem de destaque
Aracruz não pode crescer pela metade
(Esquerda) O pastor Tiago Carlot, de 35 anos e o ajudante de pedreiro Maciel Oliveira, de 29 anos (direita); ambos foram mortos no dia 23 de julho de 2024 no bairro Areinha. em Viana
Pastor foi morto ao tentar ajudar homem a deixar o tráfico em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados