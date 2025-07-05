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Veja os benefícios da equoterapia para a saúde física e mental

Abordagem terapêutica utiliza o contato direto com o cavalo para estimular o corpo e a mente do paciente

Publicado em 05 de Julho de 2025 às 07:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 jul 2025 às 07:59
A equoterapia beneficia a saúde física e mental (Imagem: Alexey Stiop | Shutterstock)
A equoterapia beneficia a saúde física e mental Crédito: Imagem: Alexey Stiop | Shutterstock
A fisioterapia com cavalos, também conhecida como equoterapia, é uma abordagem terapêutica que utiliza o contato direto com o animal e os movimentos dele para estimular o corpo e a mente do paciente. Essa prática é indicada para pessoas de todas as idades e pode trazer benefícios físicos. É especialmente recomendada como apoio em casos de deficiências físicas, transtornos neurológicos, distúrbios emocionais e dificuldades de aprendizagem.
Segundo o professor Hélio Fernando Tibúrcio, especialista em fisioterapia e coordenador do curso da Faculdade Anhanguera, durante as sessões, o paciente realiza exercícios montado ou em contato próximo com o cavalo, que oferece um movimento tridimensional, rítmico e constante. “Esse movimento simula a marcha humana e estimula o equilíbrio, a coordenação motora e a postura, ajudando na reabilitação de diversas condições”, explica. 

Benefícios da equoterapia 

Segundo o professor, entre os benefícios comprovados da equoterapia, estão a melhora da força muscular, coordenação motora, postura, equilíbrio, respiração e até da comunicação em pacientes com dificuldades de interação social.
Além disso, conforme Hélio Fernando Tibúrcio, o vínculo afetivo que se cria entre o paciente e o animal também atua no emocional, promovendo autoconfiança , redução do estresse e maior motivação para o tratamento. “O cavalo é um verdadeiro parceiro na terapia, oferecendo estímulos que nenhum aparelho pode reproduzir”, destaca. 
A equoterapia pode ajudar crianças com dificuldades motoras (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock)
A equoterapia pode ajudar crianças com dificuldades motoras Crédito: Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock

Recomendação da equoterapia

A equoterapia é indicada para pessoas com paralisia cerebral, autismo, lesões medulares, traumatismos cranianos, problemas ortopédicos, além de idosos e crianças com dificuldades motoras. “Essa terapia alia a ciência do movimento à conexão com a natureza, trazendo benefícios físicos e emocionais que vão além da reabilitação tradicional”, afirma Hélio Fernando Tibúrcio.

Importância dos profissionais

O professor alerta que a equoterapia deve ser conduzida por profissionais capacitados, que sabem combinar o conhecimento técnico da fisioterapia com o manejo adequado dos cavalos para garantir segurança e eficácia no tratamento.
Se você busca uma terapia que une ciência, natureza e afeto, a fisioterapia com cavalos, segundo o especialista Hélio Fernando Tibúrcio, é uma opção transformadora para a reabilitação e qualidade de vida.
Por Bianca Lodi Rieg
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