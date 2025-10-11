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Veja formas de tratamento e prevenção da obesidade

Doença crônica está associada a um aumento significativo no risco de desenvolver condições graves de saúde

Publicado em 11 de Outubro de 2025 às 12:32

Portal Edicase

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Publicado em 

11 out 2025 às 12:32
A prevenção da obesidade é essencial para garantir a saúde (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
A prevenção da obesidade é essencial para garantir a saúde Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
Em 11 de outubro é celebrado o Dia da Prevenção da Obesidade, uma data voltada à conscientização sobre essa doença crônica que vai muito além de uma questão estética: ela está associada a um aumento significativo no risco de desenvolver condições como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e renais, além de alguns tipos de câncer.
Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025, 68% da população brasileira apresenta excesso de peso, sendo 31% com obesidade e 37% com sobrepeso. Se nada for feito, estima-se que até 2044 quase metade dos adultos brasileiros (48%) vivam com obesidade.
Mundialmente, o Global Burden of Disease (publicado na revista The Lancet) prevê que, até 2050, mais da metade das pessoas com 25 anos ou mais e cerca de um terço de crianças e jovens serão afetados pela doença.
Entre 2003 e 2019, a obesidade mais que dobrou no Brasil, passando de 12,2% para 26,8% da população adulta, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Avanços nos tratamentos: fármacos, limites e expectativas

Nos últimos anos, uma nova geração de medicamentos – os agonistas de GLP-1, conhecidos como “ canetas emagrecedoras ” – revolucionou o tratamento da obesidade, promovendo perdas de peso superiores às terapias tradicionais em estudos clínicos.
“As projeções do mercado mundial são positivas e indicam um crescimento substancial nos próximos anos para novos fármacos, com uma possível competição entre os injetáveis potentes e os medicamentos orais. A tendência é de maior adesão à via oral, com impacto importante sobre a demanda e o preço”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
Apesar dos resultados satisfatórios obtidos com o uso das canetas emagrecedoras, elas devem ser prescritas por um médico, que avalia as necessidades do paciente. “Não existem remédios milagrosos. A prescrição correta, caso a caso, é essencial no tratamento de pacientes obesos, cuja doença implica várias comorbidades, como o diabetes”, alerta.
Segundo o médico, também é fundamental que essas terapias sejam incorporadas às políticas públicas de saúde, com critérios claros para seu uso. “O desafio é dispor de fármacos capazes de cuidar desses pacientes, controlar a obesidade e proporcionar melhor qualidade de vida a todos eles”, afirma.
Atividade física regular faz parte das estratégias para o tratamento da obesidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Atividade física regular faz parte das estratégias para o tratamento da obesidade Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Métodos de tratamento não medicamentosos para a obesidade

Mesmo com os avanços da farmacologia, os pilares do tratamento da obesidade continuam sendo as mudanças de estilo de vida, com acompanhamento multidisciplinar. Entre as abordagens fundamentais, destacam-se:
  • Dieta individualizada, com foco em qualidade nutricional e déficit calórico consciente;
  • Atividade física regular, combinando exercícios aeróbicos e de força;
  • Acompanhamento psicológico, para tratar compulsões, ansiedade e outras questões emocionais ligadas ao comportamento alimentar;

Prevenção da obesidade

Para prevenir o desenvolvimento da obesidade ou sobrepeso, o nutrólogo lista algumas ações práticas e acessíveis:
  • Adote refeições regulares e equilibradas, reduzindo alimentos ultraprocessados e açúcares adicionados;
  • Movimente-se diariamente, mesmo que com caminhadas leves. O importante é a constância;
  • Procure orientação profissional: nutrólogo, nutricionista e psicólogo são aliados importantes nesse processo;
  • Cuide da saúde emocional, combatendo estresse e ansiedade, que estão ligados ao ganho de peso;
  • Participe de redes e políticas de apoio, divulgando informações confiáveis e combatendo o uso de produtos sem eficácia comprovada.
“A combinação entre informação, acesso a tratamentos, políticas públicas eficazes e combate à gordofobia é o caminho para uma sociedade mais saudável, empática e inclusiva”, finaliza o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.
Por Edna Vairoletti
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