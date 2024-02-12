Veja estratégias para ajudar a controlar a ansiedade

A amorosidade no tratamento da ansiedade está representada para Alexandre por um abraço. Não à toa, ele escolheu essa palavra para o título do seu livro. “Acho que o abraço significa, primeiro, o reconhecimento da universalidade do fenômeno, não como psicopatológico ou como uma patologia psiquiátrica. A ansiedade é uma produção dessa sociedade que nos leva o tempo inteiro a ter que entregar, performar, desempenhar, parecer ser para o outro, em todas as esferas da nossa vida e não só no trabalho. A gente tem que ir para a academia e postar , a gente tem que postar uma foto de viagem em que a gente está feliz num lugar lindo. Então, o tempo inteiro a gente está sendo convocado para se colocar como uma pessoa que atinge uma espécie de plenitude mítica na realização de todas as dimensões da vida. E isso é impossível, é uma meta inalcançável. É desumano e sobrehumano.”