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Edicase Brasil

Veja como melhorar a qualidade do sono na menopausa

A alimentação pode ser uma grande aliada para reduzir a insônia nessa fase da vida

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 17:35

Portal Edicase

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Publicado em 

11 out 2024 às 17:35
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:
A menopausa, embora seja um processo natural, ainda enfrenta muitos tabus e pode interferir no sono devido à redução dos hormônios. Ela também provoca sintomas como ondas de calor, suores noturnos e alterações de humor, incluindo ansiedade, que podem levar à insônia e a um sono fragmentado. Essas mudanças afetam a qualidade de vida, mas podem ser aliviadas com apoio médico e a adoção de hábitos saudáveis.
Certamente, toda a sua bagagem de sintomas e circunstâncias são alguns dos motivos que tornam a menopausa tão temida pelas mulheres, já que o período representa a confirmação de uma nova fase da vida e traz consigo a diminuição da produção hormonal.
Contudo, para a nutricionista especializada em menopausa , Giovanna Agostini, a queda brusca de hormônios, como melatonina (responsável pelo sono), estradiol e testosterona (responsáveis pelo desempenho sexual), não são efeitos naturais apenas da menopausa, mas consequências de toda uma vida.
“Assim que se entra neste período [de menopausa], o normal é que essas quedas hormonais aconteçam de forma natural, sem afetar drasticamente a vida da mulher. Geralmente, os sintomas se tornam intensos por consequência de todo um estilo de vida errado no passado, como o baixo consumo de água, má alimentação, falta de exercícios, deficiência de vitaminas e minerais […]”, comenta.

Cuidado com os hormônios para dormir

Além de afetar o corpo e o emocional, a menopausa também costuma alterar a qualidade do sono da mulher. Todavia, para melhorar esse período de descanso, é importante tomar cuidado com o uso de hormônios, como a melatonina, que podem gerar efeitos colaterais.
“Eu sou contra o uso de hormônios . É bem mais inteligente e eficiente estimular o nosso corpo a produzi-los de forma natural. Isso é super possível com o consumo dos alimentos, chás e suplementos específicos”, explica Giovanna Agostini.
O consumo de chás específicos pode ajudar a dormir melhor (Imagem: fizkes | Shutterstock)
O consumo de chás específicos pode ajudar a dormir melhor (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

Alimentos recomendados para melhorar o sono

Para ajudar a relaxar e melhorar a qualidade do sono de maneira natural, é possível apostar em alguns alimentos , desde chás calmantes como de melissa, maracujá, camomila, valeriana e capim-cidreira, até o consumo de kiwi após o jantar.
Além disso, a nutricionista também recomenda os alimentos que aumentam a serotonina, como banana, chocolate 70%, ovos e aveia. “A serotonina consumida durante o dia se converte em melatonina, o hormônio responsável pelo sono, durante a noite”, afirma.

Evite o consumo excessivo de cafeína

Evitar o consumo excessivo de cafeína, especialmente no final do dia, é fundamental para melhorar a qualidade do sono durante a menopausa. Isso porque essa substância atua como um estimulante, aumentando os níveis de ansiedade e dificultando o relaxamento necessário para dormir. 
Isso ainda é mais problemático para as mulheres nessa fase, já que o metabolismo fica mais lento, fazendo com que a cafeína permaneça no organismo por mais tempo, prolongando seus efeitos. Como resultado, a qualidade do sono piora, intensificando sintomas como insônia e fadiga no dia seguinte. 
Giovanna Agostini ainda defende que a estimulação desses hormônios naturais auxilia na produção do GABA, um neurotransmissor produzido naturalmente pelo nosso organismo, mas que acaba sendo afetado quando se entra no período de menopausa.
Por Monah Dom
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Ricardo Botelho
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