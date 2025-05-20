Veja como melhorar a flexibilidade do corpo

A flexibilidade corporal é essencial para a realização de atividades diárias e exercícios físicos Crédito: Imagem: muse studio | Shutterstock

A flexibilidade é a capacidade de um músculo ou grupo de músculos de se estenderem sem causar dor ou lesão, permitindo uma amplitude de movimento maior nas articulações. É essencial para a realização de atividades diárias e exercícios físicos, contribuindo para uma postura correta, prevenção de lesões, redução de dores musculares e melhoria da circulação sanguínea.

“A flexibilidade aumenta a mobilidade, facilitando a realização de atividades rotineiras, como abaixar para pegar algo que caiu no chão. Também previne lesões , pois músculos e articulações flexíveis são menos suscetíveis a danos”, comenta Mariana Wiest Schroeder, coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

Benefícios dos alongamentos

Para ter uma boa flexibilidade, é recomendada a prática de alongamentos musculares. Mariana Wiest Schroeder aponta que alongamentos regulares promovem uma melhor circulação sanguínea, contribuindo para a saúde cardiovascular, e ajudam a relaxar o corpo e a mente , reduzindo níveis de estresse e ansiedade.

“Quem sente muitas dores no pescoço e nos ombros é a prova disso. Essa tensão nessa região pode ser um reflexo da ansiedade e do estresse. Realizar alongamentos pode aliviar esses desconfortos”, conta a docente.

Praticar yoga ou pilates melhora a flexibilidade e fortalece os músculos Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Técnicas para melhorar a flexibilidade

Uma forma de aprimorar sua flexibilidade é realizando alongamentos diários. Mariana Wiest Schroeder indica algumas técnicas que podem auxiliar:

Realize alongamentos diários: dedique alguns minutos do seu dia para realizar alongamentos. Foque em diferentes grupos musculares para obter um benefício completo;

Pratique yoga ou pilates: essas atividades são excelentes para melhorar a flexibilidade e fortalecer os músculos;

Faça exercícios de aquecimento: antes de qualquer atividade física, faça exercícios de aquecimento para preparar os músculos e evitar lesões;

Utilize técnicas de respiração: respirar corretamente durante os alongamentos ajuda a relaxar os músculos e aumentar a eficácia dos exercícios.