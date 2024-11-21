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Veja como ficar muito tempo sentado afeta a saúde do coração

Pausas regulares e outros hábitos podem ajudar a reduzir os impactos negativos no órgão

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 nov 2024 às 18:44
Ficar sentado por muito tempo sobrecarrega o sistema cardiovascular (Imagem: KucherAV | Shutterstock)
Ficar sentado por muito tempo sobrecarrega o sistema cardiovascular Crédito: Imagem: KucherAV | Shutterstock
Com o avanço das novas tecnologias e o trabalho remoto, o hábito de ficar sentado por grandes períodos tem se tornado cada vez mais comum. Se antes passar longas horas em um sofá, poltrona ou cadeira parecia inimaginável, hoje é parte da rotina de muitas pessoas. O problema é que esse comportamento pode trazer sérias consequências para a saúde, especialmente para o coração.
Isso porque, de acordo com o cardiologista Dr. Roberto Yano, ficar sentado por muito tempo afeta o funcionamento cardiovascular. “Ficar muito tempo sentado prejudica o coração, pois reduz a circulação sanguínea e facilita o acúmulo de gorduras nas artérias. Esse hábito também aumenta o risco de pressão alta, diabetes e obesidade, fatores que sobrecarregam o sistema cardiovascular”, explica.

Riscos de ficar sentado por muito tempo

Além do coração, ficar sentado por muito tempo pode afetar a saúde de outras maneiras e contribuir para:
  • Obesidade e ganho de peso;
  • Aumento do risco de desenvolver diabetes tipo 2; 
  • Dores nas costas e no pescoço;
  • Maior risco de ter trombose venosa profunda (TVP).

Limite de tempo para ficar sentado sem prejudicar o coração

Um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Geral de Massachusetts e publicado no Journal of the American College of Cardiology (JACC) mostrou que existe um limite de tempo para ficar sentado sem prejudicar o coração. Os pesquisadores analisaram dados de rastreadores de atividade física de quase 90 mil britânicos ao longo de sete dias, apontando que, em média, as pessoas passam 9,4 horas por dia sentadas.
Conforme a publicação, o risco de insuficiência cardíaca, ataque cardíaco ou derrame aumenta para quem ultrapassa 10,5 horas por dia sentado, reclinado ou deitado, mesmo cumprindo a recomendação de 150 minutos semanais de exercícios moderados a vigorosos.  
Caminhada e exercícios leves ajudam a melhorar a circulação sanguínea (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock)
Caminhada e exercícios leves ajudam a melhorar a circulação sanguínea Crédito: Imagem: Tyler Olson | Shutterstock

Importância das pausas e exercícios leves

Conforme o Dr. Roberto Yano, a chave para manter a saúde do coração é fazer pequenas pausas ao longo do dia e praticar alguma atividade física, mesmo que leve. Esses hábitos ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo, equilibrar os níveis de colesterol e proteger o coração.
“Pequenas atitudes já ajudam a proteger o coração, como se levantar a cada hora para alongar ou dar uma breve caminhada. Se possível, inclua exercícios físicos na sua rotina diária, como caminhadas ou treinos leves”, recomenda.

Solução para quem trabalha sentado

Para quem trabalha sentado por longas horas, é importante estabelecer alarmes para pausas pelo menos a cada 2 horas; fazer exercícios simples de alongamento e aeróbicos durante os intervalos; hidratar-se e incluir caminhadas curtas na rotina.
    “Ir à academia, praticar um esporte ou alguma outra atividade física regularmente é o ideal para cuidar do sistema cardiovascular. Mas, para quem trabalha muito tempo sentado, alongamentos e exercícios mais leves já trazem bons resultados […]”, conclui o Dr. Roberto Yano.
    Por Tayanne Silva
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