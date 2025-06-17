Veja como evitar contaminações ao usar esmalte no salão de beleza

Sem os devidos cuidados, o esmalte pode se tornar um meio de contaminação Crédito: Imagem: dimid_86 | Shutterstock

Coloridos, brilhantes e cheios de estilo, os esmaltes fazem parte da rotina de cuidados e autoestima de muitas pessoas. No entanto, quando usados de forma incorreta ou compartilhados sem os devidos cuidados, esses produtos podem representar riscos à saúde.

Segundo Raquel Venancio, professora do curso de Estética da Faculdade Anhanguera, o perigo está, principalmente, na contaminação cruzada quando um produto entra em contato com microrganismos de uma pessoa e depois é usado em outra.

“Embora o esmalte em si tenha uma composição química que dificulta a sobrevivência de vírus e bactérias, ele pode se tornar um meio de contaminação quando aplicado em unhas com pequenas lesões, cutículas feridas ou micoses”, explica.

Reduzindo os riscos de contaminação com esmaltes

Entre os problemas mais comuns associados à falta de higiene no uso de esmaltes, estão as infecções fúngicas, como a micose nas unhas, além da possibilidade de transmissão de hepatite B e C, caso instrumentos como alicates, palitos e espátulas não sejam esterilizados corretamente.

Um cuidado que pode ajudar a evitar esses problemas é levar o seu próprio esmalte ao salão de beleza, conforme explica Raquel Venancio. “Mesmo que o risco de contaminação seja menor do que com os instrumentos, não é inexistente. Se o produto foi aplicado em uma unha infectada e voltou para o frasco, ele pode se tornar um vetor”, esclarece.

Se não for possível levar seu esmalte, opte por locais que adotem boas práticas de higiene, como o uso de pincéis descartáveis ou desinfecção entre os atendimentos.

O ideal é levar seu próprio kit de manicure para o salão Crédito: Imagem: White bear studio | Shutterstock

Hábitos que contribuem para a segurança

Algumas dicas simples podem ajudar a manter a beleza das unhas sem comprometer a saúde. A professora recomenda:

Levar o próprio kit de manicure ao salão, incluindo esmaltes e instrumentos;

Certificar-se de que os materiais utilizados são esterilizados em autoclave;

Evitar fazer as unhas se estiver com feridas, inflamações ou infecções na região;

Não compartilhar esmaltes ou acessórios de unhas com outras pessoas;

Em casa, manter os produtos bem fechados e em locais secos e limpos.

Também é importante frisar que os profissionais de manicure e pedicure têm um papel fundamental na manutenção da saúde dos clientes. É necessário observar se há alguma lesão pré-existente na região que pode ser porta de entrada para algum patógeno e evitar ao máximo lesionar a pele do cliente com alicates e outros materiais.

A atenção a esses cuidados é especialmente importante para pessoas com imunidade baixa, como diabéticos, idosos ou pacientes em tratamento de doenças crônicas. “A beleza deve andar junto com a saúde. Esmalte não é algo inofensivo quando negligenciamos os cuidados básicos de higiene”, finaliza Raquel Venancio.

Por Bianca Lodi Rieg