Veja como evitar contaminações ao usar esmalte no salão de beleza

Coloridos, brilhantes e cheios de estilo, os esmaltes fazem parte da rotina de cuidados e autoestima de muitas pessoas. No entanto, quando usados de forma incorreta ou compartilhados sem os devidos cuidados, esses produtos podem representar riscos à saúde.
Segundo Raquel Venancio, professora do curso de Estética da Faculdade Anhanguera, o perigo está, principalmente, na contaminação cruzada quando um produto entra em contato com microrganismos de uma pessoa e depois é usado em outra.
“Embora o esmalte em si tenha uma composição química que dificulta a sobrevivência de vírus e bactérias, ele pode se tornar um meio de contaminação quando aplicado em unhas com pequenas lesões, cutículas feridas ou micoses”, explica.
Entre os problemas mais comuns associados à falta de higiene no uso de esmaltes, estão as infecções fúngicas, como a micose nas unhas, além da possibilidade de transmissão de hepatite B e C, caso instrumentos como alicates, palitos e espátulas não sejam esterilizados corretamente.
Um cuidado que pode ajudar a evitar esses problemas é levar o seu próprio esmalte ao salão de beleza, conforme explica Raquel Venancio. “Mesmo que o risco de contaminação seja menor do que com os instrumentos, não é inexistente. Se o produto foi aplicado em uma unha infectada e voltou para o frasco, ele pode se tornar um vetor”, esclarece.
Se não for possível levar seu esmalte, opte por locais que adotem boas práticas de higiene, como o uso de pincéis descartáveis ou desinfecção entre os atendimentos.
Algumas dicas simples podem ajudar a manter a beleza das unhas sem comprometer a saúde. A professora recomenda:
Também é importante frisar que os profissionais de manicure e pedicure têm um papel fundamental na manutenção da saúde dos clientes. É necessário observar se há alguma lesão pré-existente na região que pode ser porta de entrada para algum patógeno e evitar ao máximo lesionar a pele do cliente com alicates e outros materiais.
A atenção a esses cuidados é especialmente importante para pessoas com imunidade baixa, como diabéticos, idosos ou pacientes em tratamento de doenças crônicas. “A beleza deve andar junto com a saúde. Esmalte não é algo inofensivo quando negligenciamos os cuidados básicos de higiene”, finaliza Raquel Venancio.