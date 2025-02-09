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Veja como consumir o pão francês sem impactar a dieta

Clássico no café da manhã, esse alimento pode se encaixar em diferentes rotinas

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 12:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 fev 2025 às 12:30
O pão francês é um alimento bastante popular no dia a dia do brasileiro (Imagem: Odu Mazza | Shutterstock)
O pão francês é um alimento bastante popular no dia a dia do brasileiro Crédito: Imagem: Odu Mazza | Shutterstock
Popular no café da manhã e nos lanches, o pão francês muitas vezes é visto como um vilão das dietas. Por ser uma fonte de carboidrato de fácil acesso e sabor inconfundível, ele acaba sendo consumido sem muito planejamento, o que pode gerar impactos na alimentação.
No entanto, algumas estratégias podem ajudar a manter o equilíbrio sem precisar abrir mão desse alimento. Ajustes simples na composição das refeições garantem uma rotina mais saudável e equilibrada para quem deseja manter bons hábitos alimentares.

Consumo equilibrado de pão francês

Segundo Alessandro Mascarenhas, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o pão francês é feito com farinha de trigo refinada e possui alto índice glicêmico, o que pode ser um problema para pessoas com diabetes ou em processo de emagrecimento .
“Não há uma recomendação diária específica para o consumo de pão, mas, sim, para o carboidrato em geral, que deve corresponder a até 70% das calorias diárias, distribuídas em 5 a 8 refeições, combinadas com proteínas e gorduras saudáveis”, comenta o nutricionista. 
Geralmente, o pão francês tradicional é composto por farinha de trigo (que pode ser enriquecida com minerais e vitaminas), água, sal e fermento – algumas receitas também podem levar margarina e açúcar. A opção integral, por sua vez, utiliza farinha de trigo integral, o que melhora seu valor nutricional e diminui o índice glicêmico.
O pão francês pode ser incluído na dieta em doses adequadas e sugeridas por um profissional da saúde (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)
O pão francês pode ser incluído na dieta em doses adequadas e sugeridas por um profissional da saúde Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Benefícios do pão francês e contraindicações

Os carboidratos são os principais macronutrientes presentes no pão francês, e a versão integral oferece fibras importantes para o organismo, auxiliando no controle da glicemia. As farinhas, em geral, são fontes de energia essenciais para o dia a dia, tanto para atividades intelectuais quanto físicas.
“O consumo de pão francês é contraindicado para pessoas em processo de emagrecimento, com diabetes, obesidade e doença celíaca (devido ao glúten). No entanto, após avaliação de um profissional de saúde, como nutricionista ou nutrólogo, o pão pode ser incluído na dieta em doses adequadas, de acordo com as necessidades individuais”, finaliza Alessandro Mascarenhas.
Por Nicholas Montini Pereira
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