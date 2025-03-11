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Veja como a saúde do intestino interfere no emagrecimento

A qualidade da microbiota intestinal pode determinar a eficiência do metabolismo e como o corpo processa gorduras e carboidratos

Publicado em 11 de Março de 2025 às 14:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 mar 2025 às 14:37
O bom funcionamento do intestino ajuda no emagrecimento (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock)
O bom funcionamento do intestino ajuda no emagrecimento Crédito: Imagem: Evan Lorne | Shutterstock
Quando se fala em emagrecimento, a maioria das pessoas foca apenas na quantidade de calorias ingeridas e gastas. No entanto, um fator essencial para o sucesso desse processo é frequentemente ignorado: a saúde intestinal. A nutróloga Dra. Camila Ciancio, especialista em saúde e bem-estar, explica que o intestino desempenha um papel fundamental no metabolismo e na regulação do peso corporal.
O intestino não é apenas um órgão responsável pela digestão, mas também abriga um complexo ecossistema de microrganismos benéficos, conhecidos como microbiota intestinal, que influencia diretamente a absorção de nutrientes, o controle da fome, a regulação da inflamação e até o equilíbrio hormonal.
“A qualidade da microbiota intestinal pode determinar a eficiência do metabolismo, a forma como o corpo processa gorduras e carboidratos e até o nível de saciedade que sentimos ao longo do dia”, explica a Dra. Camila Ciancio.

Intestino desequilibrado pode dificultar a perda de peso

Se a microbiota intestinal estiver desregulada – um quadro conhecido como disbiose intestinal –, o organismo pode sofrer com inflamações crônicas, resistência à insulina e dificuldades na digestão de certos nutrientes. Esses fatores não apenas dificultam o emagrecimento, como também podem aumentar a tendência ao ganho de peso.
Entre os sinais de um intestino desequilibrado, estão:
  • Inchaço e gases frequentes;
  • Prisão de ventre ou diarreia;
  • Fome excessiva e desejo por doces;
  • Baixa imunidade;
  • Fadiga e falta de energia.
O consumo de fibras ajuda a manter o intestino saudável (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
O consumo de fibras ajuda a manter o intestino saudável Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

Intestino saudável e emagrecimento eficaz

Para garantir que o intestino funcione bem e favoreça o processo de emagrecimento, a Dra. Camila Ciancio recomenda algumas mudanças no estilo de vida:
  • Consuma fibras diariamente: alimentos como vegetais, frutas, leguminosas e sementes ajudam a saúde do intestino e na regulação do apetite;
  • Inclua probióticos na dieta: iogurtes naturais, kefir e kombucha contribuem para uma microbiota equilibrada;
  • Beba bastante água: a hidratação adequada melhora a digestão e evita o inchaço;
  • Evite ultraprocessados: açúcares refinados, frituras e aditivos químicos podem prejudicar a microbiota intestinal;
  • Pratique atividade física regularmente: o exercício físico auxilia na movimentação intestinal e na melhora do metabolismo.

Emagrecimento sustentável começa pelo intestino

Segundo a Dra. Camila Ciancio, o emagrecimento vai muito além de somente cortar calorias. Cuidar do intestino é essencial para um metabolismo equilibrado, um corpo saudável e uma perda de peso eficiente e duradoura. “Quando o intestino funciona bem, todo o organismo responde melhor. O equilíbrio da microbiota intestinal é um dos segredos para uma vida mais saudável e um emagrecimento natural e sustentável”, finaliza a especialista.
Por Sarah Monteiro
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