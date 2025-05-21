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Se cuida

Veja como a deficiência de ferro pode causar a queda de cabelo

Especialista explica que a falta desse mineral pode afetar diretamente a saúde capilar

Publicado em 21 de Maio de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

21 mai 2025 às 12:59
A falta de ferro no organismo é uma das principais causas da queda de cabelo (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock)
A falta de ferro no organismo é uma das principais causas da queda de cabelo Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
A queda de cabelo pode ser causada por diversos fatores, incluindo genética, estresse, alterações hormonais e deficiências nutricionais, sendo a deficiência de ferro uma das mais comuns. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, que transporta oxigênio para todas as células do corpo, incluindo os folículos capilares.
“Quando os níveis de ferro estão baixos, o corpo pode não produzir hemoglobina suficiente, resultando em anemia ferropriva, que está diretamente associada à queda de cabelo. A falta de ferro reduz o fluxo de oxigênio para os folículos capilares, comprometendo o crescimento e a saúde dos cabelos , e pode enfraquecer os folículos, tornando-os mais suscetíveis à queda”, comenta Waleska Nishida, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.
Alimentos ricos em ferro ajudam no tratamento da queda de cabelo (Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock)
Alimentos ricos em ferro ajudam no tratamento da queda de cabelo Crédito: Imagem: YARUNIV Studio | Shutterstock

Relação entre a queda de cabelo e a deficiência de ferro

Para diagnosticar a relação entre queda de cabelo e deficiência de ferro, é necessário realizar exames de sangue que medem os níveis de ferro, ferritina e hemoglobina. O tratamento pode incluir suplementação do mineral e uma dieta rica em alimentos como carnes vermelhas, aves, peixes, legumes, leguminosas e vegetais de folhas verdes, além de consumir alimentos ricos em vitamina C para melhorar a absorção do ferro. 
“Manter níveis adequados de ferro é essencial para a saúde capilar e geral, e consultar um nutricionista ou médico é importante para avaliar os níveis de ferro e determinar o melhor curso de ação”, finaliza a docente.  Para saber o motivo da queda anormal de cabelo, é essencial procurar um médico para identificar as causas e fazer o tratamento correto.
Por Leticia Zuim Gonzalez
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