AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja atividades físicas que podem impactar a saúde pélvica
Se cuida

Veja atividades físicas que podem impactar a saúde pélvica

Alguns exercícios devem ser evitados quando o assoalho pélvico este enfraquecido

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 16:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

17 fev 2025 às 16:30
Exercícios devem ser feitos com cautela por quem tem o assoalho pélvico enfraquecido (Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock)
Exercícios devem ser feitos com cautela por quem tem o assoalho pélvico enfraquecido Crédito: Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
O assoalho pélvico é um conjunto de músculos, ligamentos e tecidos que sustentam órgãos como a bexiga, o útero e o intestino, além de desempenhar um papel essencial no controle urinário e fecal. Assim, fortalecer essa região é fundamental para prevenir algumas complicações, melhorar a qualidade de vida e proporcionar mais estabilidade à região abdominal e lombar.
“Quando essa musculatura está enfraquecida ou sofre sobrecarga, podem surgir sintomas como escapes de urina , dor lombar e redução da sensibilidade sexual”, explica Débora Pádua, fisioterapeuta pélvica e sexóloga Débora Pádua. Segundo ela, atividades como corrida, musculação e até mesmo o yoga podem impactar diretamente essa musculatura fundamental para o suporte dos órgãos internos e a qualidade de vida.

Yoga e pilates

Conforme Débora Pádua, yoga e pilates são práticas que podem contribuir para a melhora da consciência corporal, inclusive de assoalho pélvico em mulheres que não possuem disfunções. Contudo, não exclui o tratamento especializado quando necessário.
A corrida por agravar quadros de enfraquecimento do assoalho pélvico (Imagem: Rido | Shutterstock)
A corrida por agravar quadros de enfraquecimento do assoalho pélvico Crédito: Imagem: Rido | Shutterstock

Corrida

A corrida, por ser um exercício de alto impacto, pode agravar quadros de enfraquecimento do assoalho pélvico , aumentando os riscos de incontinência urinária e prolapsos. “Se a mulher já tem predisposição, o impacto da corrida pode acelerar o surgimento desses problemas. É essencial fortalecer a musculatura pélvica antes de iniciar ou retomar essa prática”, alerta Débora Pádua.

Musculação e crossfit

Outras atividades como musculação e crossfit, que trabalham com levantamento de cargas muito pesadas sem a devida estabilização da região pélvica , podem gerar pressão excessiva, contribuindo para disfunções. “Treinos de força são excelentes, desde que feitos com a técnica correta e com a ativação dos músculos do assoalho pélvico”, ressalta a fisioterapeuta.

Fortalecimento da musculatura pélvica

Débora Pádua recomenda incluir exercícios específicos para a região, que fortalecem a musculatura pélvica e ajudam na prevenção de disfunções. Além disso, práticas como a fisioterapia pélvica podem auxiliar na reabilitação e manutenção da saúde íntima feminina.
“Os exercícios bem orientados promovem bem-estar, mas ignorar o impacto no assoalho pélvico pode levar a problemas que afetam a qualidade de vida. A prevenção é sempre o melhor caminho”, conclui.
Por Mayra Barreto Cinel
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista de Vila Velha
Mivita negocia terrenos em Vila Velha e projeta R$ 2 bilhões em VGV
Branded Águia Branca 80 anos
Águia Branca renova frota e compra 45 ônibus; 35 são de dois pisos
Projeção de como ficará a estrutura do Private Log, no Contorno do Mestre Álvaro
Com mais de R$ 200 milhões em dívidas, Private Construtora recorre à Justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados