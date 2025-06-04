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Veja as causas da queda de cabelo no inverno

Atitudes simples podem ajudar a manter a saúde dos fios nos dias mais frios

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 18:59

Portal Edicase

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Publicado em 

04 jun 2025 às 18:59
Os hábitos do inverno podem impactar a saúde do cabelo (Imagem: WHYFRAME | Shutterstock)
Os hábitos do inverno podem impactar a saúde do cabelo Crédito: Imagem: WHYFRAME | Shutterstock
No inverno, muita gente percebe um aumento na quantidade de fios de cabelo que caem no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Segundo a tricologista Dra. Marcia Dertkigil, a estação mais fria do ano pode, sim, contribuir para o agravamento da queda de cabelo, especialmente por conta de hábitos que impactam a saúde do couro cabeludo.
“O inverno traz consigo algumas mudanças comportamentais que afetam diretamente o ciclo capilar, como a frequência de lavagens e, principalmente, a temperatura da água nos banhos . A água muito quente resseca o couro cabeludo, prejudica a barreira cutânea e pode levar à inflamação e descamação, o que favorece a queda de cabelo”, explica.
Além disso, durante o frio, a circulação sanguínea tende a ficar mais comprometida nas extremidades do corpo, incluindo o couro cabeludo. “Com a vasoconstrição provocada pelo frio, o fluxo de nutrientes que chega até os folículos pilosos pode ser reduzido. Isso interfere na força e no crescimento saudável dos fios”, diz a médica.

Deficiência de vitamina D e queda de cabelo

Outro fator ligado à queda de cabelo no inverno é a menor exposição ao sol. A vitamina D, sintetizada principalmente pela ação solar, é essencial para diversos processos metabólicos, inclusive os que regulam o crescimento capilar.  
“Pacientes com deficiência de vitamina D frequentemente apresentam intensificação da queda dos fios. Por isso, no inverno, é comum que os casos de eflúvio telógeno — um tipo de queda de cabelo mais acentuada e temporária — aumentem nos consultórios”, afirma a Dra. Marcia Dertkigil.

Quando procurar ajuda médica

A médica ressalta, no entanto, que nem toda queda de cabelo deve ser motivo de alarde. “É normal perder até 150 fios por dia. Mas se a pessoa notar falhas visíveis, queda em excesso ou mudanças bruscas na densidade do cabelo, o ideal é procurar um tricologista ou dermatologista especializado para investigar as causas”, alerta.
Os cabelos exigem cuidados especiais no inverno (Imagem: Karkhut | Shutterstock)
Os cabelos exigem cuidados especiais no inverno Crédito: Imagem: Karkhut | Shutterstock

Cuidados com o cabelo no inverno

Abaixo, a Dra. Marcia Dertkigil lista alguns cuidados que ajudam a evitar a queda de cabelo no inverno:
  • Evite banhos muito quentes: prefira água morna e não direcione o jato diretamente ao couro cabeludo por longos períodos;
  • Mantenha o couro cabeludo limpo: não lavar o cabelo com frequência por causa do frio pode levar ao acúmulo de oleosidade e caspa, o que também contribui para a queda;
  • Cuide da hidratação: hidrate os fios e o couro cabeludo com produtos adequados, indicados por um especialista;
  • Seque os fios: não durma com os cabelos molhados;
  • Atenção com as vitaminas: considere suplementação de vitamina D, caso haja deficiência confirmada por exames;
  • Trate os fios com carinho: evite prender os cabelos com força ou mantê-los úmidos por muito tempo sob toucas e gorros.
“O inverno exige um cuidado especial com os fios, mas com medidas simples é possível preservar a saúde do couro cabeludo e manter o cabelo bonito e forte durante toda a estação”, conclui a médica.
Por Daiane Bombarda
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