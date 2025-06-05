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Veja alimentos para ajuda a ter mais disposição no inverno

Eles ajudam a manter o humor equilibrado, fornecem energia e ainda fortalecem o sistema imunológico

Publicado em 05 de Junho de 2025 às 18:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 jun 2025 às 18:59
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a disposição nos dias mais frios (Imagem: Maksym Azovtsev | Shutterstock)
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a disposição nos dias mais frios Crédito: Imagem: Maksym Azovtsev | Shutterstock
O inverno, com seus dias mais curtos, temperaturas baixas e menor incidência de luz solar, pode afetar diretamente o humor e a disposição. É comum sentir um pouco mais de preguiça, desânimo e até traços de tristeza durante essa estação, um fenômeno muitas vezes associado à chamada “depressão sazonal”.
Contudo, segundo a professora Jaqueline Barbosa da Silva, do curso de Nutrição da Faculdade Santa Marcelina, a resposta para enfrentar esse combo emocional pode estar no prato. “Alguns alimentos funcionam como verdadeiros ‘abraços’ no nosso corpo e mente . Eles ajudam a manter o humor equilibrado, fornecem energia e ainda fortalecem o sistema imunológico — tudo o que precisamos nos meses mais frios do ano”, afirma. 

Nutrientes para mais disposição no inverno

Abaixo, Jaqueline Barbosa da Silva lista alguns nutrientes e alimentos que ajudam a manter a disposição no inverno:
  • Triptofano: participa da produção da serotonina, o neurotransmissor do prazer e bem-estar. Está presente na banana, na aveia, nos ovos e no chocolate 70% cacau;
  • Magnésio e selênio: acalmam o sistema nervoso e reduzem a ansiedade. Estão presentes em sementes e oleaginosas; 
  • Ômega 3: atua na regulação do humor. É encontrado no salmão, na sardinha, na chia e na linhaça; 
  • Vitaminas do complexo B e colina: são essenciais para a energia e o foco mental. São encontrados na gema de ovo, grãos e vegetais frescos; 
  • Vitamina C, zinco e ferro: além de fortalecerem a imunidade, também contribuem para a disposição. 
Os chás também ajudam a aquecer e nutrir o corpo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Os chás também ajudam a aquecer e nutrir o corpo Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Comer bem pode ser aconchegante

A especialista destaca que o segredo está em unir nutrientes essenciais a preparações reconfortantes. Chás de ervas , como camomila, gengibre e canela, caldos com tubérculos e leguminosas e até doces caseiros são opções que aquecem o corpo e confortam emocionalmente.
“Não é preciso cortar o doce. Com equilíbrio, é possível matar a vontade de forma nutritiva e saudável, com mingaus, frutas com chocolate 70% cacau ou bolos com ingredientes naturais. Além disso, evitar longos períodos em jejum ajuda a controlar os impulsos alimentares”, completa Jaqueline Barbosa da Silva. 

Cardápio para os dias mais frios

Veja sugestão de cardápio para um dia de inverno com mais energia e leveza:
  • Café da manhã: banana-da-terra cozida com ovo mexido e café com canela;
  • Almoço: arroz, feijão, hambúrguer de lentilha, repolho assado com tahine e, na sobremesa, uma laranja-pera;
  • Lanche da tarde: mingau de aveia com cacau, castanhas e frutas secas;
  • Jantar: caldo de abóbora com gengibre e grão-de-bico, acompanhado de granola salgada com sementes;
  • Ceia: chá de camomila com casca de maracujá, e banana amassada com aveia e semente de girassol.
“Com pequenas escolhas diárias e um olhar mais acolhedor para a alimentação, é possível atravessar o inverno com mais equilíbrio, saúde e até felicidade”, finaliza Jaqueline Barbosa da Silva. 
Por Nágila Pires
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