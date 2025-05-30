Veja a relação entre pés frios e pernas pesadas com varizes

Pesquisa amplia a lista de sintomas associados a varizes Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Embora muitas vezes sejam vistas apenas como um problema estético, as varizes podem sinalizar alterações importantes na circulação, afetando o conforto e a saúde das pernas. Entre os sinais mais conhecidos, estão sensação de peso, latejamento, coceira, retenção de líquidos e inchaço, além de úlceras em casos mais graves.

No entanto, o estudo “Cold hypersensitivity in the lower extremities: an underappreciated symptom in patients with varicose veins” , publicado na revista Open Heart , amplia essa lista ao destacar que a sensibilidade ao frio — especialmente nos pés — também pode indicar a presença da condição.

“Este estudo observacional não permite estabelecer fatores causais. Mas é importante destacar a importância dos sintomas concomitantes de sensação de peso e pés frios. Quando esses sintomas coexistem, a probabilidade de confirmar a presença de varizes é maior em comparação com indivíduos sem esses sintomas”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

As varizes geralmente são causadas pelo comprometimento do funcionamento das veias profundas ou superficiais e das veias perfurantes (veias curtas que ligam os sistemas venosos superficiais e profundos nas pernas).

Dados da pesquisa sobre hipersensibilidade e varizes

Para explorar a associação entre hipersensibilidade ao frio, pernas pesadas e varizes , os cientistas coletaram dados do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2020, inclusive, do Taiwan Biobank, o maior banco de dados genético e populacional de Taiwan. No total, 8.782 participantes com idades entre 30 e 70 anos, portadores de varizes moderadas e graves, foram incluídos na análise.

“Eles foram questionados sobre sua hipersensibilidade ao frio nos pés e a intensidade da sensação de peso nas pernas. Dentre eles, 1535 participantes afirmaram ser moderadamente hipersensíveis ao frio, dos quais pouco mais de 9% (144) tinham varizes; e 1359 afirmaram ser extremamente hipersensíveis ao frio, dos quais pouco mais de 14% (192) tinham varizes. A análise estatística mostrou que a hipersensibilidade moderada a grave ao frio estava associada a uma probabilidade de 49% a 89% maior de varizes em comparação com a ausência de hipersensibilidade”, explica a Dra. Aline Lamaita.

Da mesma forma, quatro vezes mais pessoas com varizes tinham pernas pesadas do que aquelas sem a condição. “O tipo de trabalho também foi um fator influente: trabalhos que envolvem ficar em pé por muito tempo foram associados a uma probabilidade 45% maior de varizes”, explica a médica.

A associação entre varizes e pernas pesadas também foi significativa. “Na ausência de hipersensibilidade ao frio, aqueles que relataram sensação de peso nas pernas tinham sete vezes mais probabilidade de ter varizes do que naqueles que não relataram sensação de peso nas pernas”, comenta a cirurgiã vascular.

A identificação precoce de sintomas menos valorizados é importante para a prevenção de varizes Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Importância de reconhecer os sintomas menos valorizados

O estudo publicado na revista Open Heart destaca que os profissionais de saúde frequentemente subestimam a gravidade e as implicações das varizes, levando à negligência, e geralmente há uma lacuna na compreensão do espectro abrangente de sintomas associados.

“Muitas vezes, a sensação de frio costuma ser relegada a um segundo plano entre os muitos sintomas das varizes. A identificação precoce desses sintomas menos valorizados, como a hipersensibilidade ao frio e a sensação de peso nas pernas, pode ser um importante aliado na prevenção da progressão das varizes”, destaca a Dra. Aline Lamaita.

Segundo a médica, isso pode auxiliar no tratamento das varizes. “Ao ampliar o olhar clínico para sinais que tradicionalmente são subestimados, médicos podem indicar investigações mais precisas e tratamentos em estágios iniciais da doença, evitando complicações mais graves, como úlceras venosas e tromboses”, finaliza.