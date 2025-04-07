Veja a importância dos exames preventivos para a saúde da mulher

Exames preventivos são fundamentais para manter a saúde Crédito: Imagem: Satyrenko | Shutterstock

Comemorado em 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde reforça a importância de olhar com atenção para questões que afetam diretamente a população. Entre elas, a queda na procura por exames preventivos por parte das mulheres chama a atenção de especialistas. Mesmo com tantos avanços na medicina, muitos exames essenciais continuam sendo deixados de lado, reforçando a necessidade de conscientização, acesso e incentivo ao autocuidado.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), os índices de exames preventivos ainda não retornaram aos níveis pré-pandemia da COVID-19. Por sua vez, Claudia Bis, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, alerta para os riscos dessa redução e reforça a necessidade de retomada dos exames de rotina.

“A pandemia impactou significativamente não apenas o número de infecções e mortes, mas também a interrupção de serviços essenciais, como a saúde preventiva. Exames como a mamografia e o Papanicolau são fundamentais para identificar precocemente o câncer de mama e o de colo do útero, que têm altas taxas de cura quando diagnosticados no início”, explica.

Dados recentes confirmam essa tendência preocupante. O Observatório da Saúde Pública, da Umane, aponta que a porcentagem de mulheres acima de 18 anos que já fizeram mamografia nas capitais brasileiras caiu de 66,7%, em 2017, para 59,8% em 2023. A realização do Papanicolau também apresentou queda no mesmo período, passando de 87% para 78,9%.

Consequências da baixa adesão

Claudia Bis reforça que a baixa adesão aos exames pode resultar em diagnósticos tardios e tratamentos mais complexos, aumentando a mortalidade. “Quando os exames preventivos são negligenciados, a chance de detecção precoce diminui, o que pode dificultar o tratamento e comprometer a qualidade de vida das pacientes. É essencial que as mulheres retomem esse hábito de cuidado”, enfatiza.

Além da importância da realização dos exames, a profissional ressalta que a qualidade dos serviços de saúde também deve ser considerada. “O acompanhamento com profissionais capacitados/especializados e a escolha de unidades que sigam protocolos adequados são fundamentais para garantir um diagnóstico preciso e seguro”, orienta.

O autocuidado envolve a realização de exames preventivos Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Mulheres adiam exames preventivos por medo

Outro fator que interfere na realização dos exames preventivos é a saúde mental . A Claudia Bis destaca que ansiedade, depressão e estresse podem impactar diretamente a adesão aos exames, muitas vezes levando ao adiamento por medo dos resultados.

“Pouco se fala sobre o impacto emocional na saúde preventiva. Muitas mulheres, especialmente após a pandemia, têm adiado exames devido à carga emocional e ao receio de receber um diagnóstico negativo. Esse comportamento reflete um distúrbio emocional que pode impedir o autocuidado”, observa.

Além disso, o estigma e o medo relacionados ao diagnóstico de doenças graves, como o câncer, também contribuem para a baixa adesão aos exames preventivos.

Suporte psicológico como aliado

Diante desse cenário, a professora reforça a importância de oferecer suporte psicológico às mulheres, ajudando-as a superar esses receios. “Além da conscientização sobre a relevância dos exames, é fundamental criar um ambiente de acolhimento e apoio, incentivando as mulheres a enfrentarem esse medo de forma mais saudável. O acompanhamento psicológico, seja individual ou em grupos de apoio, pode ser um grande aliado nesse processo”, finaliza.