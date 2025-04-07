AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Veja a importância dos exames preventivos para a saúde da mulher
Se cuida

Veja a importância dos exames preventivos para a saúde da mulher

A baixa adesão pode resultar em diagnósticos tardios e tratamentos mais complexos

Publicado em 07 de Abril de 2025 às 11:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 abr 2025 às 11:59
Exames preventivos são fundamentais para manter a saúde (Imagem: Satyrenko | Shutterstock)
Exames preventivos são fundamentais para manter a saúde Crédito: Imagem: Satyrenko | Shutterstock
Comemorado em 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde reforça a importância de olhar com atenção para questões que afetam diretamente a população. Entre elas, a queda na procura por exames preventivos por parte das mulheres chama a atenção de especialistas. Mesmo com tantos avanços na medicina, muitos exames essenciais continuam sendo deixados de lado, reforçando a necessidade de conscientização, acesso e incentivo ao autocuidado.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), os índices de exames preventivos ainda não retornaram aos níveis pré-pandemia da COVID-19. Por sua vez, Claudia Bis, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, alerta para os riscos dessa redução e reforça a necessidade de retomada dos exames de rotina.
“A pandemia impactou significativamente não apenas o número de infecções e mortes, mas também a interrupção de serviços essenciais, como a saúde preventiva. Exames como a mamografia e o Papanicolau são fundamentais para identificar precocemente o câncer de mama e o de colo do útero, que têm altas taxas de cura quando diagnosticados no início”, explica.
Dados recentes confirmam essa tendência preocupante. O Observatório da Saúde Pública, da Umane, aponta que a porcentagem de mulheres acima de 18 anos que já fizeram mamografia nas capitais brasileiras caiu de 66,7%, em 2017, para 59,8% em 2023. A realização do Papanicolau também apresentou queda no mesmo período, passando de 87% para 78,9%.

Consequências da baixa adesão

Claudia Bis reforça que a baixa adesão aos exames pode resultar em diagnósticos tardios e tratamentos mais complexos, aumentando a mortalidade. “Quando os exames preventivos são negligenciados, a chance de detecção precoce diminui, o que pode dificultar o tratamento e comprometer a qualidade de vida das pacientes. É essencial que as mulheres retomem esse hábito de cuidado”, enfatiza.
Além da importância da realização dos exames, a profissional ressalta que a qualidade dos serviços de saúde também deve ser considerada. “O acompanhamento com profissionais capacitados/especializados e a escolha de unidades que sigam protocolos adequados são fundamentais para garantir um diagnóstico preciso e seguro”, orienta.
O autocuidado envolve a realização de exames preventivos (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)
O autocuidado envolve a realização de exames preventivos Crédito: Imagem: antoniodiaz | Shutterstock

Mulheres adiam exames preventivos por medo

Outro fator que interfere na realização dos exames preventivos é a saúde mental . A Claudia Bis destaca que ansiedade, depressão e estresse podem impactar diretamente a adesão aos exames, muitas vezes levando ao adiamento por medo dos resultados.
“Pouco se fala sobre o impacto emocional na saúde preventiva. Muitas mulheres, especialmente após a pandemia, têm adiado exames devido à carga emocional e ao receio de receber um diagnóstico negativo. Esse comportamento reflete um distúrbio emocional que pode impedir o autocuidado”, observa.
Além disso, o estigma e o medo relacionados ao diagnóstico de doenças graves, como o câncer, também contribuem para a baixa adesão aos exames preventivos.

Suporte psicológico como aliado

Diante desse cenário, a professora reforça a importância de oferecer suporte psicológico às mulheres, ajudando-as a superar esses receios. “Além da conscientização sobre a relevância dos exames, é fundamental criar um ambiente de acolhimento e apoio, incentivando as mulheres a enfrentarem esse medo de forma mais saudável. O acompanhamento psicológico, seja individual ou em grupos de apoio, pode ser um grande aliado nesse processo”, finaliza.
Por Bianca Rieg
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Henrique Fogaça e Léo Santos ficam fora de festival em Vitória neste sábado
Henrique Fogaça e Léo Santos cancelam participação em festival em Vitória
Seleção Brasileira
Em ritmo de treino, Seleção Brasileira goleia a Índia em amistoso
Imagem de destaque
Chuva cancela voos e impede chefs famosos de vir a evento em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados