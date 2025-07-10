Veja a importância de manter a rotina de sono nas férias

A rotina do sono deve ser mantida mesmo nas férias Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

Quando chegam as férias, é natural querer relaxar, dormir até mais tarde ou ficar acordado até de madrugada. No entanto, mesmo nesse período de descanso, manter uma rotina de sono equilibrada é essencial para o bem-estar físico e mental.

Uma única noite mal dormida já pode reduzir a atenção, a concentração e a capacidade de tomada de decisão. Além disso, a privação de sono, mesmo leve, pode aumentar em até 60% os níveis de irritabilidade e estresse, prejudicando as relações pessoais, alerta a Associação Americana de Psicologia.

Riscos da privação de sono

Embora as férias sejam, em tese, um momento para relaxar e recarregar as energias, o neurologista Felipe Franco da Graça, do Vera Cruz Hospital, em Campinas-SP, chama a atenção para os riscos de uma rotina desregulada de sono.

“Cada hora a menos de sono pode reduzir atenção, memória e controle emocional . Ainda não compreendemos totalmente todas as funções do sono, mas sabemos que a sua privação tem efeitos sérios: pode agravar doenças crônicas e aumentar o risco de problemas como AVC (acidente vascular cerebral) e infarto”, afirma.

O neurologista também destaca os riscos entre os mais jovens. “Entre adolescentes, o sono irregular nas férias pode dificultar o ajuste cognitivo e emocional na volta às aulas”, alerta Felipe Franco da Graça.

Dormir muito também prejudica o organismo

Segundo o médico, o recesso pode ser uma boa oportunidade para recuperar o sono atrasado, mas exageros também fazem mal. “Dormir muito, acima de oito ou nove horas por dia com frequência , pode ser tão prejudicial quanto dormir pouco. Os dois extremos desregulam o ritmo circadiano e dificultam a retomada da rotina”, explica.

Outro problema comum nas férias é a alteração brusca nos horários de dormir e acordar, com atrasos de duas horas ou mais, o que provoca um descompasso entre o relógio biológico e o ambiente externo. Pesquisas indicam que isso impacta negativamente o metabolismo, o humor e até a saúde cardiovascular.

O uso de telas antes de dormir pode prejudicar a qualidade do sono Crédito: Imagem: goffkein.pro | Shutterstock

Atenção ao uso das telas

O uso excessivo de telas antes de dormir pode prejudicar a qualidade do sono. “A exposição prolongada a celulares, tablets e televisão reduz a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza o corpo para dormir . O ideal é evitar esses dispositivos de duas a três horas antes de dormir e incentivar atividades mais tranquilas, como leitura”, recomenda o médico.

Como garantir uma boa noite de sono

Para garantir um descanso de qualidade, Felipe Franco da Graça orienta:

Manter horários regulares para dormir e acordar, com variações pequenas;

Evitar bebidas estimulantes no fim da tarde e à noite;

Reduzir o uso de telas antes de dormir;

Praticar atividade física regularmente, mas evitar exercícios intensos à noite;

Nos últimos dias de férias, retomar gradualmente os horários habituais de sono.

“Férias devem ser um tempo de recuperação, mas isso só acontece se o sono for respeitado como parte essencial da saúde”, finaliza o neurologista.