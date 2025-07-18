Veja a importância das amizades para as crianças

Amizades na infância estimulam a cooperação e ajudam na construção da identidade das crianças Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

As amizades são importantes em todas as fases da vida, inclusive durante a infância. É nessa etapa que muitas crianças começam a desenvolver habilidades sociais, aprender a compartilhar, lidar com sentimentos e construir vínculos afetivos fora do ambiente familiar. Ter amigos ajuda no desenvolvimento emocional, na autoestima e no senso de pertencimento.

Segundo André Ceballos, neurocirurgião e especialista em desenvolvimento infantil, as amizades são essenciais para um crescimento e desenvolvimento saudável, sobretudo na primeira infância. Nessa fase da vida, as crianças estão construindo sua identidade, descobrindo quem são e aprendendo a se relacionar com o mundo ao seu redor.

“As amizades nos primeiros anos de vida favorecem o desenvolvimento da empatia, ensinam a lidar com conflitos e colaboram para a formação de uma autoestima sólida. Além disso, esses laços estimulam áreas do cérebro relacionadas às emoções e ao comportamento social, contribuindo para o amadurecimento neurológico”, explica.

Segurança emocional e sensação de pertencimento

Além do impacto no desenvolvimento individual, o especialista explica que as amizades na infância favorecem a sensação de pertencimento e segurança. “Crianças que têm amigos desde cedo tendem a demonstrar menos ansiedade em situações novas e lidam melhor com desafios emocionais , como a adaptação à escola, brigas, situações de tensão ou a separação dos pais em determinados momentos do dia”, comenta André Ceballos.

Ao aprenderem a compartilhar objetos durante as brincadeiras, as crianças desenvolvem habilidades essenciais para a vida em grupo Crédito: Imagem: Juliya Shangarey | Shutterstock

Estimulando amizades na infância

A primeira infância é um momento decisivo, no qual as interações com outras crianças começam a moldar habilidades fundamentais. Para isso, é importante que os pais proporcionem oportunidades para que seus filhos interajam com outras crianças.

Seja em encontros informais, como brincadeiras no parque, ou em atividades estruturadas, como grupos de esportes ou artes, esses momentos de convivência ajudam a criança a aprender a compartilhar, negociar e a se colocar no lugar do outro. Quanto mais essas experiências forem positivas, maiores serão as chances de o filho desenvolver vínculos afetivos duradouros.

Além disso, André Ceballos ressalta que durante esses encontros, é fundamental que os pais incentivem comportamentos como o compartilhamento e o respeito aos limites. “Por exemplo, se a criança estiver brincando com um amigo, é importante que ela aprenda a dividir brinquedos, esperar a sua vez e resolver pequenas divergências de forma pacífica. Esse tipo de aprendizado fortalece a amizade, e também contribui para o amadurecimento emocional da criança. A chave aqui é sempre observar a dinâmica e, se necessário, dar orientações, para que a criança entenda que a amizade exige cuidado e dedicação”, orienta.

Exemplo dos pais

O exemplo dos pais é essencial até mesmo quando o assunto são amizades. As crianças aprendem muito observando o comportamento dos adultos ao seu redor. Quando os pais demonstram respeito, empatia e valorização das relações, eles modelam essas atitudes para seus filhos , que, ao longo do tempo, aprendem a replicá-las.

“Criar um ambiente de respeito e carinho em casa é o primeiro passo para que a criança leve esses valores para suas amizades, formando vínculos que vão além da infância e se estendem por toda a vida”, conclui André Ceballos.