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Tâmara na Páscoa: 5 benefícios da fruta para a saúde

Confira como o consumo dela ajuda no funcionamento do corpo e aprenda a preparar um delicioso bolo

Publicado em 30 de Março de 2026 às 19:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 mar 2026 às 19:13
A tâmara é uma alternativa para diminuir o uso de açúcar refinado em receitas sem perder o sabor doce (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
A tâmara é uma alternativa para diminuir o uso de açúcar refinado em receitas sem perder o sabor doce Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
A proposta de uma Páscoa mais equilibrada tem ganhado espaço, impulsionada por mudanças nos hábitos alimentares e pelo interesse em novas formas de consumir doces. A ideia não é excluir, mas encontrar alternativas que façam sentido na rotina. No Brasil, por exemplo, o consumo da tâmara aumentou nos últimos anos, mostrando um avanço na procura por ingredientes mais naturais — inclusive, os doces.
Segundo a nutricionista clínica Sabina Donadelli, criadora do método Viver Mais, Viver Bem, a fruta é uma opção interessante para quem deseja reduzir o consumo de açúcar refinado sem abrir mão do sabor doce. “A tâmara é naturalmente doce, mas vem acompanhada de fibras, minerais e compostos bioativos que ajudam a modular a resposta glicêmica, promovem mais saciedade e contribuem para a saúde intestinal”, explica.
Abaixo, veja os benefícios da tâmara e como aproveitá-los com uma receita prática para a Páscoa!

1. Fornece energia de forma equilibrada

A liberação de energia acontece de maneira mais gradual, evitando picos e quedas bruscas de glicose .

2. Contribui para a saúde intestinal

Rica em fibras, a fruta auxilia no bom funcionamento do intestino, que está diretamente ligado ao equilíbrio do organismo.
A tâmara é fonte de minerais importantes para o bom funcionamento do corpo, como potássio e magnésio (Imagem: New Africa | Shutterstock)
A tâmara é fonte de minerais importantes para o bom funcionamento do corpo, como potássio e magnésio Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

3. É fonte de minerais importantes

A tâmara contém nutrientes como potássio e magnésio , essenciais para diversas funções do corpo.

4. Possui ação antioxidante

Seus compostos ajudam a combater o estresse oxidativo, contribuindo para a saúde celular.

5. Pode substituir o açúcar em preparações

A fruta é versátil e pode ser utilizada em receitas doces, reduzindo a necessidade de açúcar refinado.

Receita de bolo de tâmaras para a Páscoa

Pensando em uma alternativa saborosa para a Páscoa, Sabina Donadelli desenvolveu uma receita de bolo de tâmaras que combina praticidade e valor nutricional.

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de tâmara picada e sem caroço
  • 1/2 xícara de chá de água morna
  • 5 gemas de ovo
  • 5 claras de ovo batidas em ponto de neve
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar ou açúcar de coco
  • 1 1/2 xícara de chá de coco ralado seco
  • 1/2 xícara de chá de nozes ou amêndoas picadas
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de bicarbonato
  • Água morna para hidratar
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a tâmara na água morna por cerca de 30 minutos. Coe e reserve o líquido e a tâmara. Na batedeira, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a baunilha, a canela e o coco ralado. Bata para misturar. Adicione as tâmaras com o líquido e as nozes e misture. Incorpore delicadamente as claras em neve. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos. Aguarde amornar e sirva em seguida.
Por Silmara Sanches
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