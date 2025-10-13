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Síndrome da pressa: conheça os sintomas, as causas e os tratamentos

Apesar de não ser considerada uma doença, essa condição pode levar a problemas físicos e mentais

Publicado em 13 de Outubro de 2025 às 17:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 out 2025 às 17:32
A síndrome da pressa pode afetar a saúde física e mental (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
A síndrome da pressa pode afetar a saúde física e mental Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
A síndrome da pressa é caracterizada por um padrão de comportamento acelerado e ansioso, que leva o indivíduo a agir de forma urgente em situações que não demandam essa precisão. Apesar de não ser considerada uma doença, pode levar a problemas de saúde físico e mental, como ansiedade, falta de concentração e doenças cardíacas.  
“A primeira descrição dessa síndrome foi realizada por dois cardiologistas, Meyer Friedman e R. H Rosenmann, que, em 1979, descreveram que pacientes com risco elevado de doenças cardiovasculares tinham características em comum. Descreveram que esses pacientes tendiam a ser estressados, perfeccionistas, controladores, precipitados, impacientes , impulsivos, hiperalertas e possivelmente hostis e raivosos”, detalha o Dr. José Luis Leal de Oliveira, psiquiatra do Grupo Kora Saúde.

Sintomas da síndrome da pressa

Além de estresse, impaciência, impulsividade, hostilidade, raiva, perfeccionismo, irritabilidade e comportamentos acelerados e controladores, a síndrome da pressa também pode gerar: 
  • Dores de cabeça;
  • Problemas digestivos;
  • Insônia;
  • Tensão muscular;
  • Cansaço físico.

Causas da síndrome da pressa

Apesar de não existir uma causa específica para a síndrome da pressa, alguns fatores podem ser considerados possíveis motivadores, como excesso de trabalho, mudanças organizacionais constantes, metas elevadas e hiperconectividade .  
Além disso, as negligências com o autocuidado podem impactar diretamente a saúde mental, ocasionando a síndrome. “Algumas pessoas acreditam que descansar, tirar um tempo para ficar com os familiares e amigos, praticar atividade física regularmente são coisas irrelevantes e que atrapalham a produtividade no trabalho”, alerta o Dr. José Luis Leal de Oliveira.  
A síndrome da pressa pode acarretar outras consequências físicas e mentais (Imagem: Nadia Snopek | Shutterstock)
A síndrome da pressa pode acarretar outras consequências físicas e mentais Crédito: Imagem: Nadia Snopek | Shutterstock

Consequências para a saúde

Além dos sintomas físicos e mentais, a síndrome da pressa pode acarretar outras consequências para a vida dos indivíduos. O psiquiatra da Grupo Kora Saúde cita algumas delas:
  • Perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas;
  • Isolamento social;
  • Lapsos de memória;
  • Aumento do risco de doenças psiquiátricas;
  • Diabetes;
  • Hipertensão arterial;
  • Cardiomiopatias.
O Dr. José Luis Leal de Oliveira acrescenta que as consequências físicas podem ocorrer porque a síndrome é responsável por aumentar o cortisol (hormônio do estresse ) e diminuir a imunidade.

Tratamentos para a condição

Caso a síndrome da pressa não tenha levado a quadros psiquiátricos, os tratamentos recomendados envolvem principalmente mudanças na rotina e na forma de encarar as situações diárias. Além disso, o autoconhecimento e a autorregulação do estresse podem ajudar na melhora. 
No entanto, caso a síndrome tenha acarretado doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, os cuidados podem ser compostos por psicoterapia e medicamentos. Em todos os casos, é preciso consultar um psicólogo e/ou um psiquiatra antes de iniciar o tratamento.  
Por sua vez, para que o tratamento apresente resultados eficientes, é importante que o indivíduo invista em hábitos saudáveis, como prática de atividade física, higiene do sono e alimentação equilibrada.
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