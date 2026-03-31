Saúde vascular: veja hábitos que impactam a circulação sanguínea

Pequenos ajustes na rotina, que envolvem movimento, hidratação e alimentação, ajudam a manter a saúde vascular Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Em 31 de março, Dia da Saúde e Nutrição, cresce a atenção sobre como escolhas diárias influenciam o funcionamento do organismo, especialmente quando o assunto envolve a circulação sanguínea e o bem-estar ao longo dos anos. A alimentação interfere diretamente no funcionamento dos vasos sanguíneos, no equilíbrio de líquidos do organismo e nos processos inflamatórios associados a doenças vasculares.

Segundo o diretor de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Dr. Michel Nasser, alguns excessos comuns na alimentação, por exemplo, prejudicam a saúde venosa. “O consumo elevado de sal favorece a retenção de líquidos. Açúcar em excesso e alimentos ultraprocessados estimulam inflamação e impactam negativamente os vasos sanguíneos”, explica.

Alimentação e hidratação para manter a saúde

Conforme o Dr. Michel Nasser, uma dieta rica em fibras, vitamina C, flavonoides e ômega 3 contribui para o equilíbrio circulatório no organismo. Além disso, a hidratação adequada é fundamental, com recomendação média de 30 a 35 ml de água por quilo de peso ao dia, ajustada às características individuais.

Nesse sentido, o cuidado com a alimentação deve ter abordagem multidisciplinar, que pode envolver nutricionista e médico vascular para definição segura de estratégias compatíveis com o estado de saúde de cada pessoa, especialmente na presença de varizes, inchaço recorrente ou histórico de trombose.

Caminhadas de cinco a dez minutos podem ajudar na proteção da circulação Crédito: Imagem: Brocreative | Shutterstock

Movimento favorece o retorno do sangue ao coração

Além da nutrição equilibrada, a movimentação corporal favorece o retorno do sangue ao coração. A panturrilha atua como um “coração periférico”, responsável por impulsionar o fluxo venoso a partir dos membros inferiores.

Entre os estímulos eficazes, estão elevação dos calcanhares, flexão e extensão dos tornozelos, caminhadas de cinco a dez minutos, agachamentos leves com apoio e alongamentos da panturrilha. Mesmo uma pequena quantidade de repetições bem executadas já contribui para a circulação.

Evite ficar muito tempo sem se movimentar

A orientação geral é a interrupção de períodos prolongados na mesma posição, com mobilidade por três a cinco minutos a cada hora, além de caminhada diária de 20 a 30 minutos. Permanência prolongada sem movimento reduz a eficiência do retorno venoso e favorece sintomas como inchaço e sensação de peso nas pernas.

A definição do tipo, intensidade e frequência da atividade também pode exigir avaliação integrada, com participação de profissional de educação física, médico vascular e, quando necessário, outras especialidades, garantindo prática segura, sobretudo para quem já possui diagnóstico prévio.

Cuidado com o uso de meias de compressão e medicamentos

A meia elástica constitui recurso terapêutico relevante em diversas condições circulatórias, porém requer definição adequada de tamanho, modelo e grau de compressão conforme cada situação clínica. “Transformar a meia em solução universal para qualquer inchaço representa erro comum. Quando a escolha não corresponde à necessidade do paciente, podem surgir desconforto, efeito de garroteamento e agravamento do quadro”, alerta o Dr. Michel Nasser.

O especialista também chama atenção para o uso de medicamentos destinados à circulação sem orientação profissional, prática que pode mascarar sintomas e atrasar diagnósticos importantes.

Hábitos que favorecem a saúde da circulação sanguínea

De acordo com o diretor da SBACV-SP, não existe medida isolada capaz de preservar a circulação. “A saúde vascular resulta da soma entre alimentação equilibrada , hidratação adequada, movimento regular, uso correto de terapias compressivas quando indicadas e atenção contínua aos sinais do organismo. Esse conjunto reduz sintomas, previne complicações e melhora a qualidade de vida”, conclui.