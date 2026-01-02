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Ressaca: veja alimentos e bebidas para recuperar o bem-estar

Saiba como pequenas escolhas alimentares podem ajudar o organismo a se recuperar após os exageros

Publicado em 02 de Janeiro de 2026 às 12:29

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 jan 2026 às 12:29
O cuidado com a alimentação ajuda a aliviar os sintomas da ressaca (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)
O cuidado com a alimentação ajuda a aliviar os sintomas da ressaca Crédito: Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock
Após festas e confraternizações, a ressaca costuma surgir como resposta do corpo ao excesso de bebida alcoólica. Dor de cabeça, enjoo, sensação de cansaço e desconforto geral são sinais comuns desse desequilíbrio, que também está associado à desidratação e a escolhas alimentares menos adequadas durante as celebrações.
No entanto, é possível amenizar esse quadro com algumas escolhas inteligentes. Segundo o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), o caminho da recuperação passa por três pilares: hidratação, descanso e boa alimentação.
“O álcool faz o corpo perder água, sais minerais e desgasta o fígado. Então, o ideal é dar preferência a líquidos ricos em eletrólitos, frutas, carboidratos leves e proteínas de boa qualidade no dia seguinte”, orienta.

Alimentos e bebidas que ajudam a aliviar a ressaca

Durante a ressaca, o médico recomenda 7 alimentos para reequilibrar o corpo:
  • Água de coco: naturalmente rica em potássio e sódio, ajuda a reidratar e repor os minerais perdidos;
  • Banana: fonte potente de potássio, melhora os sintomas de fraqueza muscular e a sensação de cansaço;
  • Ovo: rico em proteínas e cisteína, um aminoácido que ajuda na desintoxicação do fígado;
  • Frutas cítricas (laranja, limão, acerola): fornecem vitamina C e água, ajudando na hidratação e na eliminação de toxinas;
  • Gengibre e chá de hortelã: o gengibre alivia náuseas e enjoos, enquanto a hortelã tem efeito calmante sobre o estômago;
  • Batata-doce: carboidrato complexo que auxilia na estabilização do açúcar no sangue;
  • Verduras verde-escuras (espinafre e couve): fontes de antioxidantes, estimulam a função hepática e aceleram a recuperação.
Chás suaves ajudam o organismo a se reequilibrar mais rapidamente da ressaca (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
Chás suaves ajudam o organismo a se reequilibrar mais rapidamente da ressaca Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Bebidas para o dia da ressaca

Além de muita água, outras bebidas ajudam na recuperação durante a ressaca:
  • Chás suaves (camomila e gengibre): combatem o enjoo e acalmam o estômago;
  • Sucos naturais (laranja, melancia, abacaxi): refrescantes, ricos em vitaminas e leves.
É importante evitar bebidas com muito açúcar, refrigerantes e café em excesso, pois eles podem agravar a desidratação e irritar o estômago.

Prevenindo a ressaca: o que fazer antes de beber

Prevenir a ressaca ainda é o melhor remédio. Veja como se preparar para evitar o mal-estar no dia seguinte:
  • Alimente-se bem antes de começar a beber: inclua proteínas, gorduras boas e carboidratos complexos na alimentação;
  • Intercale cada dose de álcool com um copo de água ou água de coco natural: isso pode reduzir em até 80% a chance de ressaca;
  • Jamais beba de estômago vazio: isso acelera a absorção do álcool;
  • Conheça seus limites:moderação é sempre a melhor escolha.
“A ressaca é fruto da sobrecarga que o álcool impõe ao corpo: desidratação, desequilíbrio de sais minerais, esforço do fígado, queda do açúcar no sangue. Mas com escolhas alimentares inteligentes, hidratação adequada e descanso, é possível aliviar os sintomas de forma eficaz”, finaliza o nutrólogo. 
Por Andréa Simões
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