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Pós-Carnaval: 5 alimentos estratégicos para reduzir o inchaço e o cansaço

Mudanças na rotina alimentar podem auxiliar na hidratação, melhorar a digestão e ajudar na recuperação

Publicado em 20 de Fevereiro de 2026 às 17:32

Portal Edicase

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Publicado em 

20 fev 2026 às 17:32
Após a folia, saiba como recuperar o equilíbrio do corpo e apostar nos alimentos certos para restabelecer a saúde e o bem-estar (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
Após a folia, saiba como recuperar o equilíbrio do corpo e apostar nos alimentos certos para restabelecer a saúde e o bem-estar Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Após dias de festas, consumo de bebidas alcoólicas e alimentação fora da rotina, é comum que muitas pessoas sintam os efeitos do Carnaval no organismo. Inchaço, fadiga, dor de cabeça, constipação e sensação de ‘peso’ estão entre as queixas mais frequentes nesse período. De acordo com o nutrólogo Dr. Sandro Ferraz, o corpo não precisa de medidas extremas para se recuperar, mas sim de um suporte nutricional adequado, capaz de restabelecer o equilíbrio metabólico, reduzir processos inflamatórios e favorecer a hidratação celular.
A combinação de álcool, excesso de sódio, açúcar, frituras e noites mal dormidas sobrecarrega principalmente o fígado, o intestino e o sistema cardiovascular. Como consequência, os efeitos podem se refletir na balança, na pele, nos níveis de energia e até no humor.
“Não se trata de ‘desintoxicar’ de forma milagrosa, porque o corpo já possui órgãos responsáveis por isso, como fígado e rins. O que a alimentação faz é oferecer nutrientes que ajudam esses sistemas a funcionarem melhor”, explica o Dr. Sandro Ferraz.
A seguir, o especialista destaca 5 alimentos estratégicos para ajudar o corpo a se recuperar após os excessos do Carnaval. Confira!

1. Folhas verde-escuras (couve, espinafre, rúcula)

Ricas em magnésio, potássio e antioxidantes, essas folhas ajudam a combater o inchaço e a retenção de líquidos, além de colaborarem com a função hepática. Também favorecem o funcionamento intestinal, que costuma ficar mais lento após dias de alimentação desbalanceada.

2. Ovos

Fonte de proteínas de alto valor biológico e de colina, nutriente importante para o metabolismo das gorduras no fígado, os ovos ajudam a dar suporte ao órgão mais sobrecarregado após o consumo de álcool. Também contribuem para a saciedade e para evitar exageros nas refeições seguintes.
As sementes de abóbora ajudam a reduzir a inflamação do organismo e na melhora da qualidade do sono (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
As sementes de abóbora ajudam a reduzir a inflamação do organismo e na melhora da qualidade do sono Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

3. Sementes de abóbora

Ricas em magnésio, zinco e gorduras boas, ajudam na recuperação muscular, no suporte ao sistema imunológico e na redução da inflamação associada aos excessos. Também colaboram com a regulação do sono, que costuma ficar prejudicado após dias de festa.

4. Beterraba

Fonte de nitratos naturais , a beterraba favorece a circulação sanguínea e pode reduzir a sensação de cansaço e ‘corpo pesado’. Além disso, seus antioxidantes auxiliam o fígado nos processos metabólicos após períodos de excesso.

5. Lentilha ou feijão

As leguminosas são fontes de fibras, ferro, magnésio e proteínas vegetais. Após períodos de alimentação pobre em nutrientes e rica em ultraprocessados, elas ajudam a reequilibrar a ingestão de minerais, melhorar o funcionamento do intestino e sustentar melhor os níveis de energia.
As leguminosas são ricas em fibras, ferro, magnésio e proteínas vegetais. Após períodos de alimentação pobre em nutrientes e rica em ultraprocessados, elas ajudam a restabelecer o equilíbrio mineral, melhorar o funcionamento do intestino e manter os níveis de energia.
O nutrólogo reforça que, além desses alimentos, é essencial priorizar água, sono adequado e refeições mais leves nos dias seguintes. “O corpo se recupera quando damos as condições certas, regularidade alimentar, hidratação e descanso. Medidas simples já fazem grande diferença”, finaliza o Dr. Sandro Ferraz.
Por Yasmin Santos
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