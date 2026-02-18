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Passou da conta no Carnaval? Veja 10 dicas infalíveis para aliviar a ressaca

Especialistas indicam o que comer e beber após a folia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2026 às 12:32

Portal Edicase

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Publicado em 

18 fev 2026 às 12:32
Escolhas simples podem ajudar a reduzir a ressaca e acelerar a recuperação (Imagem: Kate Aedon | Shutterstock)
Escolhas simples podem ajudar a reduzir a ressaca e acelerar a recuperação Crédito: Imagem: Kate Aedon | Shutterstock
Depois de dias de blocos, desfiles, pouco sono e excesso de álcool, o corpo inevitavelmente cobra a conta. Dor de cabeça, enjoo, fraqueza, indisposição e aquela sensação de ‘corpo pesado’ são sinais clássicos da ressaca. Embora não exista cura instantânea, algumas escolhas simples podem ajudar a reduzir o desconforto e acelerar a recuperação.
A boa notícia é que o mal-estar tende a melhorar com o tempo. “A ressaca é um reflexo do desequilíbrio do organismo, principalmente por desidratação, perda de eletrólitos, inflamação e queda de energia. O foco deve ser reidratar, oferecer nutrientes leves e respeitar o ritmo do corpo”, explica a nutróloga Dra. Marcela Reges da Afya Goiânia.

O que acontece no corpo durante a ressaca?

De forma simples, o álcool provoca uma combinação de efeitos no organismo: desidratação intensa, perda de minerais importantes (eletrólitos), inflamação, queda de glicose e energia, além de sobrecarregar o fígado, que precisa trabalhar mais para metabolizar a substância. “Não é apenas ‘excesso de bebida’, é um estado real de estresse metabólico. Por isso, soluções radicais ou jejum só pioram”, resume o professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna Diego Righi.

Sintomas de ressaca que merecem atenção

Embora a ressaca melhore ao longo do dia, alguns sintomas exigem atenção imediata, como:
  • Vômitos repetidos sem conseguir manter líquidos;
  • Confusão;
  • Desmaio ou dificuldade para acordar;
  • Falta de ar;
  • Pele muito fria;
  • Dor forte no peito ou no abdômen;
  • Presença de sangue no vômito.
O chá de gengibre é um aliado contra a ressaca (Imagem: Jr images | Shutterstock)
O chá de gengibre é um aliado contra a ressaca Crédito: Imagem: Jr images | Shutterstock

Orientações de especialistas para aliviar a ressaca

  • Hidrate-se bastante ao longo do dia, tomando água em pequenos goles, água de coco ou eletrólitos, se necessário;
  • Prefira comidas leves e salgadas como sopa, arroz e omelete. Se houver enjoo, opte por porções pequenas;
  • Consuma carboidratos fáceis de digerir, como arroz, batata ou torrada; proteínas leves, como ovo, iogurte ou frango desfiado; e frutas, como banana, maçã ou melão, para aliviar enjoo e fraqueza;
  • Consuma alimentos naturais e ricos em antioxidantes como verduras e legumes, frutas cheias de vitaminas e pequenas porções de gorduras boas, como azeite ou abacate;
  • Em caso de enjoos e náuseas, o chá de gengibre pode ser um bom aliado, além de ajudar a acalmar o estômago;
  • Não consuma mais álcool, pois isso apenas prolonga a ressaca e aumenta a sobrecarga no organismo;
  • Evite frituras e ultraprocessados, que dificultam a digestão e podem piorar o mal-estar, a azia e a sensação de estômago pesado;
  • Não ingira cafeína em excesso, pois ela pode intensificar palpitações, ansiedade e contribuir para a desidratação;
  • Não se exercite com muita intensidade no dia seguinte, pois o corpo ainda está em recuperação, e o esforço pode aumentar a fraqueza e o risco de mal-estar;
  • Priorize descanso, sono e ambiente tranquilo, já que luz baixa, silêncio e boas horas de sono ajudam a reduzir dor de cabeça e náuseas.
Por Beatriz Felicio
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