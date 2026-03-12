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Ovo antes ou depois do treino? Veja os benefícios para quem pratica atividade física

Ele ajuda a fornecer energia e auxilia na reparação dos músculos após o esforço físico

Publicado em 12 de Março de 2026 às 12:16

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 mar 2026 às 12:16
O ovo pode ser um aliado tanto no pré quanto no pós-treino (Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock)
O ovo pode ser um aliado tanto no pré quanto no pós-treino Crédito: Imagem: sergey kolesnikov | Shutterstock
O ovo é um alimento bastante presente na rotina de quem pratica atividade física, principalmente por ser uma fonte acessível e nutritiva de proteínas de alta qualidade. Pode ser um ótimo aliado tanto antes quanto depois do treino, ajudando a fornecer energia e auxiliando na reparação dos músculos após o esforço físico. No entanto, para aproveitar seus benefícios, é importante que esteja inserido em uma rotina alimentar equilibrada.
De acordo com Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil, o alimento apresenta alta digestibilidade, cerca de 97%, e oferece aminoácidos essenciais, como a leucina, diretamente ligada ao estímulo da síntese de proteína muscular. “Com relação ao consumo antes do treino , o que faz diferença é o intervalo para digestão, que deve ser em média de 45 a 90 minutos, variando de pessoa para pessoa. Quando bem posicionado na rotina, ele pode contribuir para disposição e rendimento”, explica.
Além das proteínas de alta qualidade, o alimento fornece vitaminas do complexo B, importantes para o metabolismo energético, e colina, nutriente que participa de funções celulares relevantes, um conjunto que ajuda a sustentar a performance física.

Inteiro ou só a clara? A gema também conta

No pós-treino, o ovo ganha destaque na recuperação muscular. O estudo clínico randomizado e controlado, “Consumption of whole eggs promotes greater stimulation of postexercise muscle protein synthesis than consumption of isonitrogenous amounts of egg whites in young men” , publicado no American Journal of Clinical Nutrition, mostrou que o consumo de ovos inteiros após o exercício promove maior estímulo à síntese de proteína muscular do que a ingestão de quantidades equivalentes de proteína apenas da clara.
A pesquisa foi realizada com jovens praticantes de treino de resistência e indica que os nutrientes presentes na gema, como vitaminas, lipídios e compostos bioativos, atuam de forma integrada e potencializam o aproveitamento da proteína pelo músculo. “Os nutrientes do ovo inteiro trabalham em conjunto. Não é apenas a proteína isolada que importa, mas o efeito combinado dos componentes do alimento”, afirma a nutricionista.
O ovo pode substituir suplementos alimentares, dependendo das necessidades nutricionais de cada indivíduo (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O ovo pode substituir suplementos alimentares, dependendo das necessidades nutricionais de cada indivíduo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Pode substituir suplemento alimentar

Dependendo das necessidades nutricionais individuais e do volume de treino, o ovo pode substituir suplementos alimentares. Três ovos inteiros fornecem cerca de 18 gramas de proteína, podendo ser ajustados na dieta conforme o objetivo e o peso corporal.
“O ovo é muitoacessível, fácil de preparar e presente na rotina alimentar da maioria das pessoas. Em muitos casos, é possível atingir as metas de proteína com comida de verdade, sem depender exclusivamente de suplementos, mas o ideal é sempre ter orientação nutricional”, reforça Lúcia Endriukaite.

Funciona para todo tipo de treino

Musculação, corrida, funcional, dança ou esportes coletivos. O papel do ovo está mais ligado à necessidade diária total de proteína e à sua distribuição ao longo das refeições do que à modalidade específica. “Quem está começando a treinar também pode se beneficiar. É uma opção prática, nutritiva e de bom custo-benefício para apoiar a formação e manutenção de massa muscular”, completa a especialista.
Ao reunir proteína de alta qualidade, micronutrientes e praticidade, o ovo deixa de ser apenas item de café da manhã e passa a ocupar espaço estratégico na alimentação de quem busca mais constância, energia e recuperação no esporte.
Por João Pedro Costa
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