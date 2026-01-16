AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • O que fazer durante uma crise convulsiva: guia rápido de primeiros socorros
Se cuida

O que fazer durante uma crise convulsiva: guia rápido de primeiros socorros

Aprenda os passos essenciais para agir corretamente durante uma convulsão e proteger quem está passando pela crise

Publicado em 16 de Janeiro de 2026 às 14:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jan 2026 às 14:31
Ocorrências neurológicas podem surgir de forma inesperada, inclusive em quem nunca teve sintomas (Imagem: Kanr2425 | Shutterstock)
Ocorrências neurológicas podem surgir de forma inesperada, inclusive em quem nunca teve sintomas Crédito: Imagem: Kanr2425 | Shutterstock
O ator Henri Castelli deixou o BBB 26 após ter tido uma crise convulsiva. Conforme a produção do programa, ele estava em observação após sofrer duas convulsões e, por orientação dos médicos, precisou deixar o reality show .
Esse caso reacendeu a atenção para um problema de saúde que pode atingir pessoas sem qualquer histórico neurológico. Especialistas alertam que a convulsão não é uma doença em si, mas um sintoma que pode ter múltiplas causas e que sempre exige avaliação médica adequada.
“Privação de sono, desidratação, jejum prolongado e estresse emocional podem disparar uma crise, especialmente em quem tem alguma predisposição”, explica Felipe Schimit, coordenador do Centro de Neurologia do Hospital Samaritano Barra e Vitória, da Rede Américas. Segundo ele, esses gatilhos podem alterar a atividade cerebral e a neurotransmissão, gerando descargas elétricas anômalas que provocam a convulsão.

Risco de recorrência de crise convulsiva

O risco de uma segunda crise, em casos não provocados, é de cerca de 50% em até dois anos, mas episódios aparentemente desencadeados por fatores externos tendem a ter menor probabilidade de recorrência. Independentemente do contexto, a avaliação e o acompanhamento médico são fundamentais para descartar causas graves.

Cuidados em uma crise convulsiva

Carla Guariglia, neurologista do Hospital Samaritano Higienópolis, também da Rede Américas, reforça: “É muito importante que, no momento da crise convulsiva, quando o paciente cai no chão, a gente proteja a queda, principalmente a cabeça, para evitar impactos graves”.
Além disso, conforme a médica, logo após a crise, é comum que o paciente apresente vômitos. “Nesse caso, é essencial deixar a cabeça levemente virada para o lado, evitando que ele se engasgue ou aspire o próprio vômito, considerando que estará em estado de consciência reduzida”, orienta.
E, ao contrário do que se fala popularmente, não se deve amarrar a língua, segurá-la ou colocar objetos na boca, como facas ou talheres, para impedir a convulsão. Esses procedimentos são extremamente perigosos e podem causar ferimentos graves.
A avaliação médica é fundamental para identificar a origem do episódio convulsivo e orientar o acompanhamento adequado (Imagem: Syda Productions | Shutterstock)
A avaliação médica é fundamental para identificar a origem do episódio convulsivo e orientar o acompanhamento adequado Crédito: Imagem: Syda Productions | Shutterstock

Como agir durante uma crise convulsiva

Abaixo, os especialistas orientam sobre como agir durante uma crise convulsiva:
  • Proteja a pessoa: afaste objetos e proteja a cabeça para evitar traumas;
  • Coloque a pessoa de lado: isso reduz o risco de broncoaspiração e facilita a respiração;
  • Não coloque nada na boca: evite segurar a língua ou inserir objetos, que podem causar ferimentos graves;
  • Não force movimentos: não tente conter a convulsão ou mover os membros;
  • Observe a duração: procure atendimento médico se a crise durar mais do que alguns minutos ou se houver dificuldade de recuperação;
  • Procure avaliação médica: mesmo uma primeira crise exige investigação das causas e acompanhamento para prevenção;
  • Fique atento aos gatilhos: sono insuficiente, estresse, jejum prolongado e desidratação podem favorecer novas crises.
Por Monique Dutra
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a Espanha, que construía casas demais, vive hoje uma grave crise de moradia
Marcelo Falcão volta a Vitória após mais de dois anos com turnê "O Legado"
Marcelo Falcão não consegue chegar a Vitória e show é adiado
Phil Collins durante apresentação da turnê “The Last Domino”, do Genesis, na Paris La Défense Arena, em Nanterre, na França
Phil Collins revela maior arrependimento de sua vida: 'Meus casamentos terem acabado'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados