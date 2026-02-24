Infecção pulmonar: 10 sintomas que podem indicar a doença

As infecções pulmonares seguem entre as principais causas de adoecimento no Brasil e se tornaram ainda mais frequentes nos últimos anos. O período pós-pandemia de covid-19, aliado ao aumento da poluição, às mudanças climáticas e à queda da cobertura vacinal, contribuiu para a alta nos casos de doenças respiratórias em diferentes faixas etárias. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis.
O clima mais quente e seco favorece a circulação de vírus respiratórios, enquanto a poluição irrita as vias aéreas e pode agravar quadros preexistentes. Diante desse cenário, Simone Sena, infectologista do dr.consulta, alerta para a importância de reconhecer os sintomas iniciais e buscar atendimento médico o quanto antes, evitando a progressão da doença.
Doenças respiratórias mais frequentes atualmente
Entre as crianças, as infecções mais comuns são a bronquiolite — geralmente causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) —, a pneumonia, crises de asma e infecções virais, como a gripe. Nos adultos, predominam quadros de pneumonia, gripe, covid-19, crises de asma, rinite e bronquite aguda. Nos idosos, o risco é maior para pneumonia grave, exacerbações de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), covid-19 e infecções por VSR, além de complicações relacionadas ao calor extremo e à poluição do ar.
Tipos mais comuns de infecção pulmonar
A pneumonia é uma infecção que atinge os alvéolos pulmonares , responsáveis pela troca de oxigênio no organismo. Pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos e, sem tratamento adequado, pode evoluir rapidamente para quadros graves, especialmente em idosos.
A bronquite é a inflamação dos brônquios, estruturas que conduzem o ar aos pulmões. Pode ser aguda, geralmente de origem viral, ou crônica, associada ao tabagismo, à poluição e à exposição prolongada a agentes irritantes. A bronquiolite afeta principalmente bebês e crianças pequenas e provoca sintomas como chiado no peito, tosse e dificuldade respiratória.
Sintomas que podem indicar infecção pulmonar
Mesmo com a vacinação, a covid-19 e outras infecções virais continuam circulando e podem causar desde quadros leves até pneumonias virais com comprometimento respiratório importante. Pensando nisso, a infectologista Simone Sena, do dr.consulta, lista 10 sintomas que podem indicar infecção pulmonar. Confira:
- Tosse, seca ou com catarro, podendo apresentar secreção amarelada, esverdeada ou com sangue;
- Chiado no peito, sinal de dificuldade na passagem do ar pelas vias respiratórias;
- Febre, geralmente acima de 38 °C em casos de pneumonia e covid-19;
- Falta de ar ou respiração acelerada, comum em quadros mais graves;
- Dor no peito, que pode piorar ao respirar fundo ou tossir;
- Suor noturno, especialmente em infecções como a pneumonia;
- Dor de cabeça, frequente em infecções virais e bacterianas;
- Dor muscular, comum em gripes e outras viroses;
- Falta de apetite, que em bebês pode ser um dos primeiros sinais;
- Congestão nasal, muitas vezes associada à gripe e à covid-19, podendo vir com perda de olfato e paladar.
Prevenção e vacinação
Medidas simples ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias , como manter ambientes ventilados, evitar fumaça de cigarro, reduzir poeira e mofo, hidratar-se bem e evitar exposição ao ar poluído. Lavar as mãos com frequência, usar máscara em períodos de surtos e manter doenças crônicas sob controle também são estratégias importantes.
A vacinação segue sendo uma das principais formas de prevenção. Vacinas como a pneumocócica, contra influenza, covid-19 e VSR são indicadas para diferentes grupos e ajudam a prevenir quadros graves e complicações respiratórias.
Com os impactos do pós-pandemia e das mudanças climáticas, as doenças respiratórias fazem parte da rotina de saúde da população. Identificar os sintomas precocemente, adotar medidas preventivas e manter a vacinação em dia são atitudes essenciais para proteger os pulmões e reduzir o risco de complicações.
Por Hiorran Santos