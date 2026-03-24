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Exercícios de propriocepção: benefícios para o corpo e o equilíbrio

Prática contribui para movimentos mais precisos, maior controle do corpo e reduz o risco de lesões

Publicado em 24 de Março de 2026 às 15:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 mar 2026 às 15:14
Os exercícios de propriocepção são fundamentais para melhorar a comunicação entre o cérebro e o corpo, refletindo diretamente na qualidade dos movimentos (Imagem: baranq | Shutterstock)
Os exercícios de propriocepção são fundamentais para melhorar a comunicação entre o cérebro e o corpo, refletindo diretamente na qualidade dos movimentos Crédito: Imagem: baranq | Shutterstock
A caminhada ia bem até que… oops! Uma entorse de tornozelo interrompe o passeio. Em casa, é difícil ir de um cômodo ao outro sem esbarrar em quinas e ganhar aquele hematoma-surpresa. Você se identificou com essas situações? Pois saiba que tropeços, desequilíbrios e desestabilização por conta de agentes externos podem sinalizar ausência de conscientização corporal e dos movimentos. Para isso, a atividade física pode ser uma grande aliada.  

Treino de equilíbrio e reorientação

Um bom treino de propriocepção pode amenizar cenas desajeitadas citadas anteriormente. “Trata-se de um treino de equilíbrio e reorientação de tempo e espaço de cada parte do corpo”, explica o fisioterapeuta Leandro Pellicci.
Segundo ele, por meio de exercícios, é possível melhorar a recepção e as respostas do cérebro. “A propriocepção refere-se a toda produção neural originada nos músculos, articulações, tendões e tecidos profundos para reeducar a movimentação das partes citadas”, afirma.  
Incorporar a propriocepção à rotina de treinos contribui para mais equilíbrio e controle corporal (Imagem: Lumos sp | Shutterstock)
Incorporar a propriocepção à rotina de treinos contribui para mais equilíbrio e controle corporal Crédito: Imagem: Lumos sp | Shutterstock

Benefícios dos exercícios de propriocepção

Aliar exercícios de propriocepção a qualquer que seja o programa de treinamento proposto pelo seu professor, em qualquer nível, ajuda a prevenir lesões. Além disso, aperfeiçoa o equilíbrio e a execução de movimentos simples e rotineiros, como subir e descer escada, sentar-se e levantar-se, caminhar, dirigir, usar o computador ou até na corrida.
“Em uma competição de 100 metros, por exemplo, o sistema proprioceptivo do atleta em plena atividade corrige a postura dele dez vezes por segundo. Caso esse reajuste ocorra de forma deficitária, o corredor perde qualidade em seu padrão motor e diminui seu rendimento”, afirma o personal trainer Rafael Boaventura dos Santos.
O profissional também relaciona outros ganhos em manter os proprioceptores bem treinados:
  • Consciência corporal;
  • Manutenção da postura;
  • Agilidade;
  • Controle neuromuscular;
  • Aumento da Taxa de Desenvolvimento de Força (TDF);
  • Estabilidade articular e do core.

Como trabalhar a propriocepção?

De acordo com Rafael Boaventura dos Santos, a forma mais eficaz de trabalhar a propriocepção é gerando instabilidade por meio de acessórios ou de estímulos. “Quanto mais instável for a superfície, mais avançado será o exercício”, completa. Mas lembre-se de que os exercícios devem ser sempre realizados com a supervisão de um profissional de Educação Física , para serem feitos da maneira correta.  
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