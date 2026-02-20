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Estrabismo em crianças: veja como identificar e tratar a condição

Sinais sutis no olhar infantil merecem atenção para garantir um desenvolvimento saudável

Publicado em 20 de Fevereiro de 2026 às 12:32

Portal Edicase

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Publicado em 

20 fev 2026 às 12:32
O diagnóstico precoce do estrabismo é essencial para o desenvolvimento saudável da visão infantil (Imagem: Marinesea | Shutterstock)
O diagnóstico precoce do estrabismo é essencial para o desenvolvimento saudável da visão infantil Crédito: Imagem: Marinesea | Shutterstock
O estrabismo é uma condição ocular em que os olhos não se alinham corretamente e exige atenção precoce, pois pode afetar o desenvolvimento da visão e a percepção de profundidade na infância. A identificação na fase inicial é essencial para que as chances de sucesso no tratamento sejam maiores.
“O acompanhamento oftalmológico regular é fundamental. Muitas vezes, os pais não percebem o desalinhamento, mas o diagnóstico precoce permite intervenções simples que evitam a evolução, além de problemas de visão permanente, como a ambliopia, conhecida como olho preguiçoso”, explica a oftalmologista Fabiana Orondjian Verardo, professora do curso de Medicina da Uniderp. 

Causas do estrabismo

O estrabismo acontece por um desequilíbrio no controle dos músculos dos olhos ou na comunicação entre olhos e cérebro, podendo ser desencadeado por problemas neurológicos, fatores genéticos, hipermetropia alta, lesões, infecções e doenças como acidente vascular cerebral ou traumatismos.

Prejuízos do estrabismo para a visão

O estrabismo também pode favorecer outras condições que prejudicam a visão da criança. “Normalmente, o cérebro junta a imagem dos dois olhos para criar uma visão única em 3D. Quando há desalinhamento, chegam duas imagens diferentes na retina. Para evitar esse esforço de processar o que recebe duplicado, o cérebro tende a ignorar a imagem de um dos olhos, o que pode levar à ambliopia (olho preguiçoso). De forma simples, é como dizer que, mesmo sendo o olho saudável, o cérebro aprende a não o usar”, esclarece a oftalmologista. 
O acompanhamento médico ajuda a prevenir danos permanentes à visão (Imagem: wedmoments.stock | Shutterstock)
O acompanhamento médico ajuda a prevenir danos permanentes à visão Crédito: Imagem: wedmoments.stock | Shutterstock

Sinais de estrabismo em crianças

Os sinais que ajudam a identificar o estrabismo em crianças são:
  • Olhos que não se movimentam de forma sincronizada ou parecem desalinhados em algumas posições;
  • Inclinação da cabeça ou fechamento de um olho para focar objetos;
  • Piscar excessivamente ou coçar os olhos com frequência;
  • Dificuldade para julgar distâncias ou esbarrar em objetos com frequência;
  • Sensibilidade à luz.

Formas de correção do estrabismo

Quanto ao tratamento, a médica aponta que depende da gravidade e do tipo de desalinhamento. Entre as opções, ela destaca: 
  • Óculos corretivos: quando o problema está relacionado à refração;
  • Exercícios ortópticos: quando é necessário fortalecer os músculos oculares;
  • Cirurgia ocular: indicada quando o desalinhamento não melhora com métodos conservadores ou é mais pronunciado.
O estrabismo é mais do que uma questão estética. É uma condição de saúde ocular que merece atenção cuidadosa, acompanhamento médico e tratamento adequado para garantir que a criança desenvolva plenamente sua coordenação visual e tenha progresso nas demais áreas da aprendizagem.
Por Camila Souza Crepaldi
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