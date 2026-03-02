AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção
Se cuida

Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção

Fisioterapeuta explica o que acontece com as articulações e quando o estalo pode ser um sinal de alerta

Publicado em 02 de Março de 2026 às 18:28

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 mar 2026 às 18:28
O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor (Imagem: mapo_japan | Shutterstock)
O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor Crédito: Imagem: mapo_japan | Shutterstock
Estalar os dedos, o pescoço ou as costas é um hábito comum para muitas pessoas, seja por costume, sensação de alívio ou até ansiedade. Segundo Rimon Tannous, coordenador do curso de Fisioterapia da Anhanguera Ribeirão Preto, na maioria dos casos, o estalo em si não causa danos à saúde.
“O som ocorre, geralmente, por uma mudança de pressão dentro da articulação, com liberação de gases presentes no líquido sinovial. Isso é comum e, isoladamente, não representa risco”, explica.
Em algumas situações, o estalo pode vir acompanhado de uma sensação momentânea de relaxamento. “Quando existe rigidez muscular ou articular , o movimento pode gerar uma percepção de alívio. No entanto, isso não significa que o problema foi tratado”, alerta o fisioterapeuta.

Quando o estalo se torna sinal de alerta

O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor. Nesses casos, pode indicar desequilíbrios musculares, sobrecarga articular , inflamações ou até desgaste das articulações. “Forçar o estalo, principalmente no pescoço e na coluna, pode aumentar a instabilidade articular ao longo do tempo e favorecer lesões”, afirma Rimon Tannous.
Entre os principais sinais de alerta, estão:
  • Estalos acompanhados de dor ou desconforto;
  • Sensação de inchaço ou rigidez na articulação;
  • Limitação de movimento;
  • Necessidade constante de estalar a mesma região.
Ao notar esses sinais, a orientação é procurar um profissional de saúde. “O corpo dá sinais. Ignorá-los ou tentar resolver sozinho pode agravar o quadro”, ressalta.
O alongamento ajuda a reduzir a necessidade de estalar o corpo (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
O alongamento ajuda a reduzir a necessidade de estalar o corpo Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Atenção ao hábito repetitivo

Outro ponto de atenção é o hábito repetitivo. “Estalar constantemente pode estar relacionado à ansiedade, à postura inadequada ou ao sedentarismo. O corpo acaba pedindo movimento, mas da forma errada”, explica o fisioterapeuta.
Para quem sente necessidade frequente de estalar o corpo, a recomendação é investir em alongamentos , fortalecimento muscular e atividade física regular. “A fisioterapia atua justamente na causa do desconforto, melhorando mobilidade, postura e equilíbrio muscular, sem sobrecarregar as articulações”, destaca o coordenador.
Por Priscila Dezidério
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/10/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 01/10/2026
Cansaço mental
Cansaço mental: o impacto da rotina e do trabalho no bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados