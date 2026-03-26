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Epilepsia: veja o que fazer e o que evitar durante uma crise convulsiva

Algumas práticas comuns podem causar ferimentos tanto no paciente quanto em quem tenta ajudar

Publicado em 26 de Março de 2026 às 14:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 mar 2026 às 14:14
Caracterizada por episódios convulsivos recorrentes, a epilepsia ocorre devido a alterações elétricas no funcionamento cerebral (Imagem: Hridoy Photography01 | Shutterstock)
Caracterizada por episódios convulsivos recorrentes, a epilepsia ocorre devido a alterações elétricas no funcionamento cerebral Crédito: Imagem: Hridoy Photography01 | Shutterstock
Em 26 de março é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia. A data marca a campanha Março Roxo, dedicada a ampliar o conhecimento da população sobre a condição e combater estigmas que ainda cercam a doença.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 50 milhões de pessoas vivem com epilepsia no mundo. No Brasil, estima-se que aproximadamente 2% da população tenha a condição, considerada uma das doenças neurológicas mais comuns.

O que é a epilepsia?

A epilepsia é caracterizada por crises convulsivas recorrentes, causadas por descargas elétricas anormais no cérebro. Essas crises podem começar de forma localizada em uma região cerebral ou envolver o cérebro como um todo.
“As causas são variadas. A epilepsia pode ter origem genética ou estar associada a lesões cerebrais, como acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, tumores ou infecções”, explica o neurocirurgião Dr. Hugo Sterman Neto, do Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
O diagnóstico é feito principalmente a partir da avaliação clínica das crises. Exames complementares, como o eletroencefalograma, ajudam a identificar a origem do problema e orientar o tratamento.

Estigmas sobre a epilepsia

Apesar da frequência, o desconhecimento sobre a epilepsia ainda é grande e pode colocar pacientes em risco , especialmente durante crises convulsivas. A OMS também aponta que cerca de 25% dos pacientes brasileiros apresentam formas mais graves da doença, que exigem acompanhamento especializado.
Para o Dr. Hugo Sterman Neto, a informação correta é essencial tanto para reduzir o preconceito quanto para garantir segurança no momento das crises. “Durante muitos anos, ditos populares se referiam às crises epilépticas como ‘possessões’ ou fenômenos místicos, o que contribuiu para marginalizar os pacientes em vez de incentivar o tratamento”, afirma.
Segundo o médico, na infância a condição também pode ser confundida com dificuldades de aprendizado ou atraso no desenvolvimento, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado.
Algumas práticas ainda comuns podem causar ferimentos tanto no paciente quanto em quem tenta ajudar durante uma crise convulsiva (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
Algumas práticas ainda comuns podem causar ferimentos tanto no paciente quanto em quem tenta ajudar durante uma crise convulsiva Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

O que não fazer durante uma crise convulsiva

A desinformação também se reflete em atitudes equivocadas durante crises convulsivas. Algumas práticas ainda comuns podem causar ferimentos tanto no paciente quanto em quem tenta ajudar. Entre os erros mais frequentes, estão:
  • Tentar conter os movimentos da convulsão: a tentativa de imobilizar a pessoa pode provocarlesões muscularesou articulares;
  • Colocar objetos ou as mãos dentro da boca: durante a crise, o paciente perde o controle da mandíbula, o que pode causar mordidas graves;
  • Tentar puxar ou “desenrolar” a língua: além de ser desnecessário, isso pode provocar engasgos ou ferimentos.
“Não devemos conter os espasmos durante a crise. O mais importante é proteger o paciente para evitar impactos ou lesões”, orienta o Dr. Hugo Sterman Neto.

O que fazer durante uma crise convulsiva

De acordo com o especialista, algumas medidas simples podem reduzir riscos durante uma crise convulsiva:
  • Deitar a pessoa de costas, com a cabeça virada para o lado, para evitar sufocamento por saliva;
  • Proteger a cabeça de possíveis pancadas;
  • Afastar objetos próximos que possam causar ferimentos;
  • Afrouxar roupas apertadas, se necessário;
  • Verificar se há acompanhantes ou familiares próximos;
  • Caso a pessoa esteja sozinha ou a crise se prolongue, é importante acionar um serviço de emergência.

Tratamento para epilepsia

O tratamento da epilepsia geralmente é feito com medicações antiepilépticas, capazes de controlar as crises na maioria dos casos. “Cerca de 80% a 90% dos pacientes conseguem controlar as crises com medicamentos. Em alguns casos, pode ser necessária a combinação de mais de uma medicação”, afirma o Dr. Hugo Sterman Neto. Quando o controle não é obtido apenas com medicamentos, procedimentos cirúrgicos podem ser indicados para reduzir a frequência das crises.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece atendimento integral e gratuito para pacientes com epilepsia, incluindo diagnóstico, acompanhamento médico e acesso às medicações. “A epilepsia é uma condição relativamente comum, e a desinformação ainda reforça estigmas. Embora não tenha cura, o tratamento adequado permite controlar as crises e garantir mais qualidade de vida para a maioria dos pacientes”, conclui o neurocirurgião.
Por Samara Meni
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