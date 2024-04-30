Entenda o papel da proteína no organismo e como consumi-la

As necessidades diárias de proteína variam conforme a fase da vida e as condições de saúde. Para adultos saudáveis, a recomendação diária é de aproximadamente 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. As gestantes e as lactantes podem necessitar de quantidades ligeiramente maiores. Já indivíduos que praticam atividade física mais intensa possuem necessidades que podem variar de 1,4 a 2,0 gramas por quilo de peso por dia; e um idoso, por exemplo, pode precisar de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso.