Entenda como o estresse pode afetar o ciclo menstrual

O ciclo menstrual depende de um equilíbrio delicado entre hormônios, que pode ser afetado por períodos prolongados de estresse Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Rotina acelerada, sobrecarga mental, excesso de responsabilidades, noites mal dormidas e pressão constante. Para muitas mulheres, o estresse se tornou parte da vida cotidiana, e o corpo costuma dar sinais claros de que está sendo afetado. Entre eles, alterações no ciclo menstrual têm chamado atenção nos consultórios ginecológicos.

Atrasos na menstruação, sangramentos fora do período, aumento das cólicas e até ausência menstrual podem estar relacionados ao desequilíbrio emocional e ao excesso de estresse. Segundo a ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, o organismo feminino é extremamente sensível às mudanças emocionais e hormonais.

“O corpo entende o estresse como um estado de alerta. Quando isso acontece de forma contínua, há uma produção maior de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, que pode interferir diretamente na regulação hormonal responsável pelo ciclo menstrual”, explica.

Impactos do estresse na menstruação

O ciclo menstrual depende de um equilíbrio delicado entre diferentes hormônios produzidos pelo cérebro e pelos ovários. Quando o organismo passa por períodos prolongados de tensão emocional ou física, esse funcionamento pode ser desregulado. “Em situações de estresse intenso, o cérebro prioriza funções consideradas essenciais para a sobrevivência e pode reduzir estímulos hormonais ligados à ovulação e à menstruação”, afirma a Dra. Ana Paula Fonseca.

Com isso, a mulher pode perceber:

Atraso menstrual;

Menstruação irregular;

Fluxo mais intenso ou mais fraco;

Piora da tensão pré-menstrual (TPM);

Aumento das cólicas;

Ausência de menstruação por alguns meses.

Ansiedade, sono ruim e sobrecarga também influenciam

Além do estresse emocional, hábitos comuns da vida moderna também podem impactar o funcionamento hormonal. Dormir pouco, trabalhar excessivamente, viver em constante estado de preocupação e não ter momentos de descanso contribuem para o desequilíbrio do organismo.

“A privação de sono e a ansiedade alteram mecanismos hormonais importantes. Muitas mulheres chegam ao consultório sem imaginar que o próprio estilo de vida pode estar por trás da irregularidade menstrual”, comenta a ginecologista.

A médica destaca ainda que mudanças bruscas na alimentação, excesso de exercícios físicos ou emagrecimento rápido também podem influenciar diretamente o ciclo menstrual.

Nem toda irregularidade no ciclo menstrual deve ser considerada normal, exigindo avaliação médica Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Quando é preciso investigar?

Embora o estresse seja uma causa frequente de alterações menstruais, nem toda irregularidade deve ser considerada normal. Algumas mudanças podem indicar problemas hormonais ou doenças ginecológicas. “Se os ciclos ficam muito desregulados, se há ausência menstrual prolongada ou sangramentos excessivos, é fundamental procurar avaliação médica para descartar condições como síndrome dos ovários policísticos, alterações da tireoide, endometriose e até insuficiência hormonal”, alerta a Dra. Ana Paula Fonseca.

Cuidar da saúde emocional também é cuidar da saúde ginecológica

A ginecologista reforça que saúde mental e saúde hormonal caminham juntas. Por isso, estratégias para reduzir o estresse podem trazer benefícios importantes para o equilíbrio do ciclo menstrual. “Ter momentos de pausa, melhorar a qualidade do sono, praticar atividade física e buscar apoio psicológico quando necessário são atitudes que fazem diferença não apenas para o emocional, mas também para a saúde ginecológica da mulher”, conclui.