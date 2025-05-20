AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Se cuida

Entenda as causas do aborto de repetição

Fatores genéticos, anatômicos, trombofílicos e endócrinos estão relacionados com essa perda gestacional

Publicado em 20 de Maio de 2025 às 16:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 mai 2025 às 16:59
O aborto de repetição acontece quando a mulher sofre três perdas seguidas (Imagem: MVelishchuk | Shutterstock)
O aborto de repetição acontece quando a mulher sofre três perdas seguidas Crédito: Imagem: MVelishchuk | Shutterstock
Recentemente, a apresentadora Sabrina Sato revelou que, em 2024, sofreu duas perdas gestacionais — isto é, dois abortos espontâneos. Em entrevista à revista Glamour, ela afirmou que viveu o luto enquanto trabalhava, passou por internações e dois procedimentos de curetagem, e decidiu compartilhar sua história agora com mais tranquilidade.
O aborto é uma situação mais comum do que se imagina, com incidência de uma em cada cinco mulheres gestantes. “Esse número vale tanto para gestações naturais quanto para os casos de fertilização. O período de maior cuidado é no primeiro trimestre, quando o bebê ainda está se formando, mas o aborto pode acontecer em qualquer momento da gravidez “, explica o Dr. Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo.

Características do aborto de repetição

Existem vários tipos de abortos, como o abortamento retido, inevitável ou incompleto, abortamento completo e o aborto de repetição. “É caracterizado como aborto a interrupção de uma gestação antes de o feto conseguir sobreviver fora da barriga da mãe. Isso quer dizer que essa interrupção deve se dar antes das 22 semanas e o feto deve pesar menos de 500 gramas”, diz o médico.
Segundo o Dr. Rodrigo Rosa, o aborto de repetição acontece quando a mulher sofre três perdas seguidas. “Nesses casos, o medo pode ser um companheiro nada agradável: a mulher engravida e fica apreensiva sem saber se conseguirá levar a gestação adiante. Entender as causas do aborto de repetição é, inevitavelmente, uma das principais necessidades de quem passa por essa situação”, acrescenta.

Causas doaborto de repetição

De acordo com o médico, existem causas genéticas, anatômicas, trombofílicas e endócrinas que estão relacionadas com o aborto de repetição. “Com relação à genética, um bebê normal possui 23 pares de cromossomos. Quando esse número se altera, para cima ou para baixo, o aborto pode acontecer. Isso é a própria natureza ‘eliminando’ um ser vivo que pode não ter as habilidades necessárias para sobreviver fora do corpo da mãe”, explica.
A idade da mãe também pode estar relacionada com a causa do aborto de repetição. “As maiores chances de isso acontecer são quando uma mulher engravida em idade mais avançada, por exemplo, aos 40 anos. Porém, os 35 anos já é uma idade em que se deve ter maiores cuidados , pois já é mais comum que a mãe tenha filhos com doenças genéticas”, destaca o Dr. Rodrigo Rosa.

Causas anatômicas

Quanto às causas anatômicas, é comum que modificações na anatomia do útero também se destaquem como causas do aborto de repetição. “Útero bicorno, útero septado e outros são exemplos dessas anomalias. Outro fator são os miomas acima de 4 cm ou que, de alguma maneira, afetam a cavidade endometrial (endométrio e o tecido no qual o feto começa a se desenvolver). Outra mudança anatômica que pode levar ao aborto é a formação de pólipos ou mulheres que possuem adenomiose”, diz o médico.
Pacientes com trombofilias podem sofrer aborto de repetição (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Pacientes com trombofilias podem sofrer aborto de repetição Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Causas trombofílicas

Pacientes com trombofilias, um tipo de doença que aumenta o risco de formação de trombos, também são mais suscetíveis aos abortos de repetição. “Os trombos são coágulos que se instalam em vasos sanguíneos e podem obstruir a passagem de sangue. Pode desenvolver casos graves como a embolia pulmonar (quando um trombo vai para o pulmão). Alguns anticoagulantes, medicamentos utilizados para ‘afinar o sangue’ e impedir a formação de trombos, podem ser prescritos na gestação”, explica o Dr. Rodrigo Rosa.

Causas endócrinas

Distúrbios endócrinos que costumam se desenvolver nessa fase e afetar a gestação são bem particulares, sendo o diabetes gestacional o principal. “As taxas de aborto espontâneo, natimorto, malformações congênitas e morbidade e mortalidade perinatal são maiores em filhos de mães diabéticas. Insuficiência do Corpo Lúteo (redução da progesterona) também é uma das alterações endócrinas que levam ao aborto”, diz o médico.

Gravidez após o aborto de repetição

É possível engravidar e ter uma gestação saudável mesmo após aborto de repetição. “O primeiro ponto a ser considerado para se engravidar após episódios seguidos de aborto é procurar um especialista em reprodução humana. Este profissional será capaz de ajudar o casal a partir da identificação das causas. Descobrindo a causa, o tratamento pode ser iniciado e realizado de diversas formas, de acordo com a necessidade de cada paciente”, explica o Dr. Rodrigo Rosa.
Dependendo das causas do aborto de repetição, pode ser recomendada uma mudança de hábitos . “Pode ser necessário realizar uma FIV (Fertilização in vitro) para que a mulher tenha condições de engravidar novamente — e a técnica pode ajudar a selecionar embriões cromossomicamente normais. A gestação deve ser minuciosamente acompanhada pela equipe de especialistas”, destaca o médico.
Com os cuidados necessários, a gestação pode ser levada à diante. “A boa notícia é que, independentemente das causas do aborto de repetição, mulheres que passaram por esta situação possuem 70% de chance de engravidar e ter uma gestação saudável. O mais correto a se fazer é procurar um especialista”, finaliza.
Por Paula Amoroso
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lito Sousa
Por que o diagnóstico da doença de Lito Sousa é difícil?
Estúdio do debate com candidatos à Presidência na TV Globo
TV Globo cancela debate com candidatos à Presidência
Imagem de destaque
Rua de Lazer de Itaparica não funcionará no domingo de eleição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados