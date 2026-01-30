Duloxetina: para que serve, quando usar e quais são os efeitos colaterais

Além de reduzir os sintomas da depressão e da ansiedade, a duloxetina também oferece benefícios como estabilidade emocional e maior energia e concentração Crédito: Imagem: Niphon Subsri | Shutterstock

O cloridrato de duloxetina, conhecido popularmente apenas como duloxetina, é um medicamento antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN). Isto é, o uso dele aumenta a disponibilidade desses dois neurotransmissores no cérebro.

Na maioria das vezes, a medicação é utilizada para o tratamento de depressão e ansiedade, bem como em casos de fibromialgia e dores musculoesqueléticas e neuropáticas. “A serotonina e a noradrenalina participam diretamente da regulação do humor, da ansiedade e dos mecanismos centrais de modulação da dor, o que explica o seu efeito simultâneo sobre os sintomas emocionais e dolorosos”, explica o Dr. Diogo Abrantes Andrade, psiquiatra e professor de Semiologia das Relações Humanas na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo).

Dosagem da duloxetina

Apesar da dosagem da duloxetina ser estabelecida de forma individualizada, por variar conforme a resposta clínica e tolerabilidade do paciente, existem recomendações consideradas padrões. Segundo o Dr. Diogo Abrantes Andrade, a dose inicial é de 30 mg ao dia, geralmente por uma ou duas semanas, para adaptação. A dosagem terapêutica habitual é de 60 mg ao dia. Contudo, em situações específicas, o valor pode chegar a 120 mg diário.

Benefícios do antidepressivo

Além de reduzir os sintomas de depressão , ansiedade e alguns distúrbios físicos, a duloxetina também contribui para:

Estabilidade emocional;

Regulação do sono e do apetite;

Aumento da energia e concentração;

Melhora da função diária;

Prevenção de recaídas.

Efeitos colaterais da duloxetina

Os principais efeitos colaterais da duloxetina envolvem:

Náuseas;

Boca seca;

Dor de cabeça;

Sonolência;

Constipação;

Tontura;

Redução do apetite;

Sudorese noturna.

“De modo geral, esses efeitos tendem a ser mais intensos nas primeiras semanas de uso e costumam diminuir com a adaptação do organismo ao medicamento. Por esse motivo, é fundamental que a duloxetina seja prescrita e acompanhada por um psiquiatra , que poderá avaliar o que é esperado, identificar sinais de alerta e ajustar a condução do tratamento para minimizar possíveis efeitos adversos”, alerta o Dr. Diogo Abrantes Andrade.

É importante que os pacientes respeitem o horário, a dosagem e o tempo de uso estipulados pelo médico, a fim de evitar possíveis efeitos colaterais Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Cuidados com o uso da duloxetina

Para que a duloxetina apresente um bom funcionamento no organismo, diminuindo os efeitos colaterais e aumentando os benefícios físicos e emocionais , é preciso utilizá-la corretamente. Conforme o psiquiatra Dr. Lenon Mazetto, que atua no cuidado de transtornos mentais associados a doenças clínicas, os principais cuidados durante o uso envolvem o respeito com horário, dosagem e tempo de consumo estipulados pelo médico, bem como a não interrupção da medicação de forma abrupta. A falta dessas medidas pode levar a efeitos colaterais intensos.

Ademais, é importante que os pacientes informem ao médico sobre uso de álcool, outros medicamentos e doenças pré-existentes.

Combinação com outros medicamentos

Embora a duloxetina possa ser combinada com diversos medicamentos, há alguns que devem ser evitados. Os remédios que diminuem ou alteram o efeito do antidepressivo são:

Selegilina;

Fenelzina;

Iproniazida;

Isocarboxazida;

Enoxacina;

Ciprofloxacino;

Ibuprofeno;

Diclofenaco;

Naproxeno.

Contraindicações da duloxetina