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Duloxetina: para que serve, quando usar e quais são os efeitos colaterais

A medicação é utilizada para o tratamento de depressão e ansiedade, bem como em casos de fibromialgia e dores musculoesqueléticas e neuropáticas

Publicado em 30 de Janeiro de 2026 às 12:30

Portal Edicase

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Publicado em 

30 jan 2026 às 12:30
Além de reduzir os sintomas da depressão e da ansiedade, a duloxetina também oferece benefícios como estabilidade emocional e maior energia e concentração (Imagem: Niphon Subsri | Shutterstock)
Além de reduzir os sintomas da depressão e da ansiedade, a duloxetina também oferece benefícios como estabilidade emocional e maior energia e concentração Crédito: Imagem: Niphon Subsri | Shutterstock
O cloridrato de duloxetina, conhecido popularmente apenas como duloxetina, é um medicamento antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN). Isto é, o uso dele aumenta a disponibilidade desses dois neurotransmissores no cérebro.  
Na maioria das vezes, a medicação é utilizada para o tratamento de depressão e ansiedade, bem como em casos de fibromialgia e dores musculoesqueléticas e neuropáticas. “A serotonina e a noradrenalina participam diretamente da regulação do humor, da ansiedade e dos mecanismos centrais de modulação da dor, o que explica o seu efeito simultâneo sobre os sintomas emocionais e dolorosos”, explica o Dr. Diogo Abrantes Andrade, psiquiatra e professor de Semiologia das Relações Humanas na UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). 

Dosagem da duloxetina

Apesar da dosagem da duloxetina ser estabelecida de forma individualizada, por variar conforme a resposta clínica e tolerabilidade do paciente, existem recomendações consideradas padrões. Segundo o Dr. Diogo Abrantes Andrade, a dose inicial é de 30 mg ao dia, geralmente por uma ou duas semanas, para adaptação. A dosagem terapêutica habitual é de 60 mg ao dia. Contudo, em situações específicas, o valor pode chegar a 120 mg diário.  

Benefícios do antidepressivo

Além de reduzir os sintomas de depressão , ansiedade e alguns distúrbios físicos, a duloxetina também contribui para:  
  • Estabilidade emocional;
  • Regulação do sono e do apetite;
  • Aumento da energia e concentração;
  • Melhora da função diária;
  • Prevenção de recaídas.

Efeitos colaterais da duloxetina

Os principais efeitos colaterais da duloxetina envolvem:
  • Náuseas;
  • Boca seca;
  • Dor de cabeça;
  • Sonolência;
  • Constipação;
  • Tontura;
  • Redução do apetite;
  • Sudorese noturna.
“De modo geral, esses efeitos tendem a ser mais intensos nas primeiras semanas de uso e costumam diminuir com a adaptação do organismo ao medicamento. Por esse motivo, é fundamental que a duloxetina seja prescrita e acompanhada por um psiquiatra , que poderá avaliar o que é esperado, identificar sinais de alerta e ajustar a condução do tratamento para minimizar possíveis efeitos adversos”, alerta o Dr. Diogo Abrantes Andrade.
É importante que os pacientes respeitem o horário, a dosagem e o tempo de uso estipulados pelo médico, a fim de evitar possíveis efeitos colaterais (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
É importante que os pacientes respeitem o horário, a dosagem e o tempo de uso estipulados pelo médico, a fim de evitar possíveis efeitos colaterais Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

Cuidados com o uso da duloxetina

Para que a duloxetina apresente um bom funcionamento no organismo, diminuindo os efeitos colaterais e aumentando os benefícios físicos e emocionais , é preciso utilizá-la corretamente. Conforme o psiquiatra Dr. Lenon Mazetto, que atua no cuidado de transtornos mentais associados a doenças clínicas, os principais cuidados durante o uso envolvem o respeito com horário, dosagem e tempo de consumo estipulados pelo médico, bem como a não interrupção da medicação de forma abrupta. A falta dessas medidas pode levar a efeitos colaterais intensos.  
Ademais, é importante que os pacientes informem ao médico sobre uso de álcool, outros medicamentos e doenças pré-existentes.

Combinação com outros medicamentos

Embora a duloxetina possa ser combinada com diversos medicamentos, há alguns que devem ser evitados. Os remédios que diminuem ou alteram o efeito do antidepressivo são:
  • Selegilina;
  • Fenelzina;
  • Iproniazida;
  • Isocarboxazida;
  • Enoxacina;
  • Ciprofloxacino;
  • Ibuprofeno;
  • Diclofenaco;
  • Naproxeno.

Contraindicações da duloxetina

Conforme as informações presentes na bula, a duloxetina é contraindicada para pessoas com doenças hepáticas, insuficiência renal grave, glaucoma e problemas cardíacos. O Dr. Lenon Mazetto ainda ressalta que o medicamento, muitas vezes, não é recomendado para pacientes que possuem histórico pessoal e/ou familiar de bipolaridade, pois pode desencadear episódios de mania ou hipomania.
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