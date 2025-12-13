AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual: valorização e direitos em foco
Se cuida

Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual: valorização e direitos em foco

Entenda como a data reforça a importância da autonomia e de políticas inclusivas para pessoas cegas ou com baixa visão

Publicado em 13 de Dezembro de 2025 às 12:04

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 dez 2025 às 12:04
Milhões de brasileiros convivem com deficiência visual, reforçando a necessidade de políticas inclusivas (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)
Milhões de brasileiros convivem com deficiência visual, reforçando a necessidade de políticas inclusivas Crédito: Imagem: SeventyFour | Shutterstock
O Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado em 13 de dezembro, é uma oportunidade para ampliar o debate sobre valorização, protagonismo e garantia de direitos das pessoas cegas ou com baixa visão. A data convida a sociedade a pensar além das limitações e reconhecer capacidades, trajetórias e conquistas — um caminho que exige compromisso coletivo, investimento público e mudança de percepções.
De acordo com dados preliminares do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2025, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Entre elas, 7,9 milhões relatam ter dificuldade de enxergar, mesmo com o uso de óculos ou lentes. Esse número expressivo evidencia que a deficiência visual é uma condição presente na vida de muitos brasileiros, reforçando a urgência de políticas que promovam autonomia, acesso e participação plena.

Importância das organizações na defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual

Organizações dedicadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual desempenham papel essencial ao ampliar o acesso à educação inclusiva, tecnologias assistivas, qualificação profissional e apoio às famílias. A Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual integra esse movimento, atuando há mais de três décadas em iniciativas que fortalecem autonomia, participação social e construção de políticas públicas.
A defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual está diretamente ligada à garantia de cidadania e dignidade (Imagem: Motortion Films | Shutterstock)
A defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual está diretamente ligada à garantia de cidadania e dignidade Crédito: Imagem: Motortion Films | Shutterstock

Direito à dignidade e à cidadania

Para Beto Pereira, especialista em tecnologia assistiva e analista de relações institucionais da Laramara e pessoa cega, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual é mais que uma lembrança no calendário: é um chamado à responsabilidade social.
“Os últimos dados da pesquisa [do IBGE] mostram que somos 7 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil. Para nós, esse número não é uma simples estatística; representa vidas, sonhos, talentos. Por isso, defender nossos direitos é defender o direito à dignidade e à cidadania”.

Inclusão como garantia de oportunidades reais

Beto Pereira reforça ainda que a valorização não se limita a reconhecer a existência da deficiência, mas pressupõe olhar para as especificidades e potencialidades que cada pessoa carrega. “Quando falamos de valorização, não estamos tratando apenas de inclusão simbólica, mas, sim, de garantir acesso à educação, ao trabalho, à cultura, à informação e à participação plena na sociedade, com respeito à diversidade e ao protagonismo”, explica.
Esse conjunto de ações reflete uma compreensão ampliada de inclusão, que envolve garantir oportunidades reais para que crianças, jovens e adultos com deficiência visual desenvolvam suas habilidades, ampliem sua independência e construam projetos de vida possíveis e diversos.
“Muitos nos veem como alguém à margem. Mas a verdade é que carregamos capacidades, experiências e potencialidades únicas. Instituições como a Laramara existe justamente para assegurar que essas pessoas sejam reconhecidas por quem realmente são”, conclui Beto Pereira.
Por Denyze Moreira
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Homem é preso em MG suspeito de esfaquear companheira em Ibatiba, no ES
O movimento pelo fim da escala de trabalho 6x1 está sendo realizado em todo o país
Lula: fim da escala 6x1 será aprovada ainda neste ano
Imagem de destaque
Você sabe por que hoje é comemorado o Dia da Moqueca Capixaba?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados