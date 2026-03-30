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Se cuida

Dia Mundial do Transtorno Bipolar: 4 maneiras de gerenciar a condição

Neuropsicóloga lista estratégias essenciais para manter a qualidade de vida do paciente

Publicado em 30 de Março de 2026 às 11:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

30 mar 2026 às 11:13
O transtorno bipolar pode impactar diretamente funções cognitivas, influenciando a rotina, o desempenho profissional e as relações pessoais (Imagem: Ka Iki | Shutterstock)
O transtorno bipolar pode impactar diretamente funções cognitivas, influenciando a rotina, o desempenho profissional e as relações pessoais Crédito: Imagem: Ka Iki | Shutterstock
Em 30 de março é celebrado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. O número de pessoas com o diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é elevado. De acordo com dados de 2021 da Organização Mundial da Saúde (OMS), a bipolaridade é uma patologia neurológica grave que afeta cerca de 37 milhões de pessoas no mundo.
Essa condição de saúde mental é caracterizada por alterações extremas de humor, que incluem episódios de mania e depressão. O diagnóstico da doença é realizado, na maioria das vezes, em indivíduos na faixa dos 16 aos 25 anos, mas o transtorno pode se manifestar desde a infância até a terceira idade.

Impactos do Transtorno Afetivo Bipolar

Além das oscilações de humor, o transtorno pode impactar diretamente funções cognitivas como atenção, memória e planejamento — fatores que influenciam a rotina, o desempenho profissional e as relações pessoais.
Segundo a neuropsicóloga da startup espanhola de terapia cognitiva NeuronUP, Martha Valeria Medina Rivera, o tratamento precisa ir além do controle dos episódios agudos. “Mesmo em fases de estabilidade do humor, muitos pacientes apresentam dificuldades cognitivas sutis. Quando não tratadas, elas comprometem a autonomia e a qualidade de vida”, explica.
Dados do artigo científico “Cognitive rehabilitation in bipolar spectrum disorder: A systematic review” , publicado na revista IBRO Neuroscience Reports, indicam que cerca de 70% das pessoas com transtorno bipolar podem apresentar algum grau de prejuízo cognitivo, especialmente na memória verbal, na velocidade de processamento e nas funções executivas.
É importante procurar um especialista ao notar os sintomas do transtorno bipolar (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
É importante procurar um especialista ao notar os sintomas do transtorno bipolar Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Sinais de alerta do transtorno bipolar

O reconhecimento e o diagnóstico são fundamentais para o tratamento dessa condição. Conforme Martha Valeria Medina Rivera ressalta, é importante procurar avaliação profissional, caso os seguintes sintomas sejam identificados:
  • Mudanças persistentes no padrão de sono;
  • Sensação de aceleração mental ou aumento da impulsividade;
  • Dificuldades de memória e concentração que interferem na rotina;
  • Queda no rendimento acadêmico ou profissional;
  • Dificuldade crescente em manter organização e planejamento.
Além desses, sintomas depressivos leves, mas contínuos, como apatia e fadiga mental, também não devem ser descartados.

Gerenciamento da condição

A neuropsicólogatambémreúnequatroestratégiasparaauxiliar na qualidade de vidae no gerenciamento dos sintomasdo paciente diagnosticado com TAB.Confira:
  • Siga com o tratamento medicamentoso:após o diagnóstico do transtornopor meio de consulta compsiquiatraou psicólogo, é crucial que o paciente faça o uso do medicamentoprescritode forma regular;
  • Faça terapia cognitivo-comportamental:com o intuito de identificar os padrões de pensamento e prevenir recaídas, é importante que o paciente faça terapia regularmente;
  • Participe de sessões de psicoeducação: é crucial que o paciente faça sessões de psicoeducação, especialmente em grupo, para ampliar o conhecimento sobre a doença e melhorar a adesão ao tratamento;
  • Faça avaliação neuropsicológica individualizada: para compreender o estágio do transtorno bipolar, é crucial que o paciente realize avaliações neuropsicológicas individualizadas que permitirão intervenções personalizadas.
Por Patrícia Martins Buzaid
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