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Detox do fígado: entenda os riscos à saúde e as verdades por trás

O uso prolongado e sem orientação de produtos para desintoxicação podem prejudicar o órgão

Publicado em 03 de Dezembro de 2025 às 18:04

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

03 dez 2025 às 18:04
Hábitos como hidratação adequada, alimentação equilibrada e atividade física contribuem diretamente para o bom funcionamento do fígado (Imagem: RossHelen | Shutterstock)
Hábitos como hidratação adequada, alimentação equilibrada e atividade física contribuem diretamente para o bom funcionamento do fígado Crédito: Imagem: RossHelen | Shutterstock
A busca pelo detox do fígado costuma surgir como tentativa de reverter escolhas que impactam negativamente a saúde, como após o consumo exagerado de álcool. Sucos, chás ou combinações de alimentos naturais costumam ser usados como forma de “limpar” e restaurar o equilíbrio do organismo.
No entanto, apesar da popularidade, não há comprovação científica de que essas práticas realmente promovam desintoxicação hepática. Além disso, o uso prolongado e sem orientação de produtos voltados para “detox” pode gerar um efeito rebote, sobrecarregando ainda mais o fígado e colocando a saúde em risco.

Consumo abusivo de álcool

De acordo com um levantamento recente do Centro de Informações Sobre Saúde e Álcool (Cisa), baseado em dados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa com mais de 55 anos morre a cada quatro horas no Brasil devido ao consumo abusivo de álcool . Entre as principais causas, estão doenças decorrentes da dependência, como cirrose, complicações hepáticas, hipertensão e problemas de saúde mental associados ao uso excessivo de bebidas alcoólicas.
“Muitas vezes, essas doenças são silenciosas, e os pacientes desconhecem sua condição ou apresentam apenas pequenos desconfortos. Nesses casos, acabam recorrendo a receitas caseiras, o que pode sobrecarregar ainda mais o fígado ”, alerta o Dr. Lucas Nacif, cirurgião do aparelho digestivo e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD).
Manter uma boa hidratação é essencial para evitar sobrecarrega ao fígado (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Manter uma boa hidratação é essencial para evitar sobrecarrega ao fígado Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Fígado realiza a desintoxicação naturalmente

Segundo o Dr. Lucas Nacif, um fígado saudável é capaz de eliminar toxinas do corpo de forma natural, sem a necessidade de métodos ou estratégias sem comprovação científica. “Não é preciso recorrer a receitas milagrosas. A adoção de hábitos saudáveis no dia a dia, como incluir frutas e vegetais na alimentação, manter uma boa hidratação , praticar atividades físicas regularmente e reduzir o consumo de álcool, é fundamental para não sobrecarregar o órgão e garantir seu bom funcionamento”, orienta.

Sinais de alerta de problemas hepáticos

Por outro lado, quando o fígado não está saudável, o paciente pode apresentar sintomas como dores ou incômodos no lado direito do abdômen, cansaço extremo, urina escura e fezes esbranquiçadas. Outros sinais preocupantes incluem o amarelamento dos olhos e da pele, que podem indicar problemas hepáticos mais graves.
“Ao menor sinal de problemas no fígado, é fundamental buscar ajuda médica especializada. Tentar se automedicar com receitas caseiras ou soluções sem comprovação científica pode agravar a situação e atrasar o tratamento adequado, que pode incluir medicamentos , cirurgias ou até mesmo transplante”, alerta o Dr. Lucas Nacif.
Por Ana Carolina Batista
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