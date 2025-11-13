AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Descubra por que dormir menos de 6 horas prejudica a saúde
Se cuida

Descubra por que dormir menos de 6 horas prejudica a saúde

Privação do sono pode favorecer o ganho de peso e aumentar o risco de doenças inflamatórias

Publicado em 13 de Novembro de 2025 às 17:43

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 nov 2025 às 17:43
O sono de qualidade não é apenas repouso, mas um mecanismo biológico de restauração que mantém corpo e mente em harmonia (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
O sono de qualidade não é apenas repouso, mas um mecanismo biológico de restauração que mantém corpo e mente em harmonia Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Dormir menos de seis horas por noite tornou-se rotina para muitas pessoas, mas a privação de sono provoca desequilíbrios silenciosos que afetam todo o organismo. A falta de descanso interfere na regulação hormonal, no metabolismo e na imunidade, além de aumentar o risco de doenças inflamatórias e cardiovasculares.
Conforme Márcio José Evangelista Júnior, professor do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, o sono é um dos pilares mais importantes para o bom funcionamento do corpo. “Durante o sono profundo, ocorre a regeneração celular, o equilíbrio dos neurotransmissores e a consolidação da memória. Quando essa fase é interrompida, o corpo entra em um estado de estresse contínuo, com aumento do cortisol e maior desgaste físico e mental”, explica.

Privação de sono contribui para o ganho de peso

O especialista ressalta que a privação de sono também afeta o metabolismo da glicose e a liberação de insulina, o que pode contribuir para ganho de peso e resistência insulínica. “É comum as pessoas culparem apenas a alimentação pelo aumento de peso, mas dormir mal também desregula os hormônios da fome e da saciedade, como a grelina e a leptina”, alerta.

Riscos do café em excesso

Outro ponto de atenção é o uso de cafeína como forma de compensar o cansaço devido às poucas horas de sono. “O café estimula o sistema nervoso central e mascara a fadiga, mas o consumo em excesso, especialmente após o meio da tarde, pode atrasar a liberação de melatonina, prejudicando ainda mais o sono. O que poucas pessoas sabem é que a cafeína também reduz a absorção de ferro e cálcio, podendo causar deficiências nutricionais com o tempo”, explica o professor.
Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga (Imagem: Pormezz | Shutterstock)
Poucas horas de sono podem causar irritabilidade e fadiga Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Sinais de alerta do corpo diante da privação de sono

Quando o descanso não é suficiente, o corpo dá sinais. “ Dormir bem é mais do que descansar, é um processo biológico de reparo que garante o equilíbrio do corpo e da mente. Quando o sono é negligenciado, o organismo reage com sinais sutis, como fadiga constante, irritabilidade e queda de imunidade. O ideal é reconhecer esses alertas antes que se tornem problemas maiores”, destaca Márcio José Evangelista Júnior.

Hábitos que favorecem o sono e a recuperação do corpo

Além das recomendações mais conhecidas, como evitar telas antes de dormir e manter horários regulares, o professor lista hábitos pouco lembrados que favorecem o sono e a saúde metabólica:
  • Reduzir a luz artificial branca à noite:luzes frias inibem a produção natural de melatonina; prefira iluminação amarelada e suave;
  • Evitar treinos intensos à noite:o exercício físico muito próximo da hora de dormir eleva a temperatura corporal e o nível de adrenalina, dificultando o relaxamento;
  • Manter o ambiente com temperatura levemente fresca:o corpo precisa reduzir a temperatura interna para entrar no sono profundo;
  • Cuidar da hidratação:a desidratação interfere na oxigenação cerebral e pode causar despertares noturnos;
  • Evitar cochilos longos no fim da tarde:eles atrasam o ciclo circadiano e dificultam o sono noturno.
Além disso, é importante evitar aalimentação pesada pouco antes de dormir, pois o processo de digestão exige atividade metabólica e gastrointestinal intensa, o que mantém o corpo “em alerta” em vez de relaxado. Alimentos gordurosos ou muito condimentados podem causar refluxo , azia e desconforto abdominal, dificultando o adormecer e reduzindo a qualidade do sono profundo.
Por Bianca Lodi Rieg
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os noivos Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho
Laura Giestas Morgado Horta e Marcelo Nassar Filho dizem sim-sim na Pedra Azul
Imagem de destaque
Sistema inspirado na Saúde será usado para reduzir superlotação em presídios no ES
Rota do Inhame passará pelo distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves
Nova rota da riqueza no ES passará por três municípios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados