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Confira os sintomas comuns da alergia ao chocolate

A diversidade de ingredientes no doce aumenta os riscos de reações em algumas pessoas

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 11:59

Portal Edicase

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Publicado em 

11 abr 2025 às 11:59
Os chocolates podem conter diversos alérgenos capazes de desencadear reações (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Os chocolates podem conter diversos alérgenos capazes de desencadear reações Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
Com a chegada da Páscoa, as prateleiras se enchem de ovos de chocolate e os lares se adoçam com celebrações em família. Mas o que para muitos é um momento de prazer, para outros pode representar um verdadeiro gatilho alérgico. Segundo a alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti, o chocolate pode conter diversos alérgenos capazes de desencadear reações.
“Muitas pessoas subestimam os componentes do chocolate, mas ele pode conter uma série de alérgenos, como leite, soja, oleaginosas e traços de glúten. O consumo descuidado pode levar a quadros de urticária, coceira, inchaços e até crises respiratórias em pacientes sensibilizados”, explica.

Sintomas de alergia ao chocolate

Pacientes com alergia ao chocolate podem apresentar:
  • Coceira na pele ou nos olhos;
  • Manchas vermelhas ou inchaço no rosto;
  • Dificuldade para respirar;
  • Náusea ou diarreia logo após o consumo.
“Mesmo sintomas leves não devem ser ignorados. A repetição do contato com o alérgeno pode provocar reações mais graves no futuro, incluindo o risco de anafilaxia. O acompanhamento com um especialista é essencial para segurança e qualidade de vida”, alerta a Dra. Brianna Nicoletti.

Cuidado com as crianças

Segundo a Dra. Brianna Nicoletti, as crianças são as vulneráveis às reações alérgicas causadas pelo chocolate. “Na semana pós- Páscoa , é comum vermos um pico de atendimentos por reações dermatológicas, como eczemas e urticárias, além de sintomas gastrointestinais e respiratórios, como dor abdominal, vômito e até chiado no peito”, relata.
A leitura cuidadosa dos rótulos é indispensável para evitar alergias (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
A leitura cuidadosa dos rótulos é indispensável para evitar alergias Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Atenção com os ingredientes do chocolate

A Dra. Brianna Nicoletti alerta que é importante ter atenção com os chocolates recheados, trufados ou com ingredientes extras. “O risco aumenta com a diversidade de ingredientes. Produtos que contêm castanhas, amendoim, creme de avelã ou corantes artificiais têm maior potencial alergênico”, pontua.
Para pessoas com histórico de alergia alimentar, a leitura cuidadosa dos rótulos é indispensável. “Se a pessoa já teve alguma reação anterior ou tem suspeita de alergia, o ideal é buscar avaliação com um alergista antes de consumir. A investigação correta é fundamental para evitar riscos maiores”, orienta a alergista e imunologista.
Ela também reforça que a alergia ao cacau é rara, e que as reações alérgicas estão geralmente associadas a outros componentes presentes no chocolate, como o leite e as oleaginosas.
Por Sarah Monteiro
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