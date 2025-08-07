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Confira as características da terapia analítico-comportamental

Abordagem terapêutica visa entender a influência do ambiente nos comportamentos do indivíduo

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 18:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 ago 2025 às 18:25
Além da influência do ambiente, a terapia analítico-comportamental busca compreender como a história de vida, os diálogos e as interações impactam o comportamento dos indivíduos (Imagem: Wasana Kunpol | Shutterstock)
Além da influência do ambiente, a terapia analítico-comportamental busca compreender como a história de vida, os diálogos e as interações impactam o comportamento dos indivíduos (Imagem: Wasana Kunpol | Shutterstock) Crédito:
Baseada no behaviorismo radical, teoria do pesquisador Burrhus Frederic Skinner que diz que as condutas humanas são desenvolvidas por meio de reforços, e na análise do comportamento, a terapia analítico-comportamental (TAC) visa entender a relação do indivíduo com o meio que o cerca, isto é, como as atitudes deste podem ser influenciadas pelo ambiente.  
Ademais, segundo a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, psicóloga, palestrante e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano, essa abordagem terapêutica , além de considerar a influência dos eventos recentes na rotina do paciente, também se preocupa em investigar a sua história de vida e o papel dos seus diálogos e interações.

Diferenças entre TAC e TCC

Apesar de apresentarem aspectos parecidos, há algumas diferenças entre a terapia analítico-comportamental (TAC) e a terapia cognitivo-comportamental (TCC). A Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi cita que a principal delas é o foco do processo terapêutico.  
“A TAC enfatiza a análise do comportamento em seu contexto histórico e ambiental, sem focar os pensamentos como causas diretas. Já a TCC trabalha diretamente com pensamentos e crenças disfuncionais como mediadores do comportamento”, explica.

Técnicas utilizadas na terapia analítico-comportamental

Na terapia analítico-comportamental, determinadas técnicas são utilizadas para promover mudanças nos comportamentos do paciente e, consequentemente, melhora na sua saúde mental. São elas:
  • Análise funcional: é a primeira etapa. Consiste na identificação das causas e consequências dos comportamentos problemáticos;
  • Reforçamento positivo: reforça as condutas desejáveis por meio de recompensas, sejam elas materiais, como um presente, ou sociais, como um elogio;
  • Modelagem: ensina novos comportamentos por meio de demonstrações do que seria desejável; 
  • Treino de habilidades sociais: esta fase visa ajudar o paciente a desenvolver habilidades de comunicação e interação social;
  • Exposição: expõe o indivíduo a situações temidas. Esta etapa visa diminuir a ansiedade e os comportamentos evitativos; 
  • Modificação de contingências: altera o ambiente para favorecer comportamentos adaptativos, como organizar um espaço ou modificar a rotina;
  • Análise de protocolo: registra a frequência das condutas do paciente no dia a dia. Em seguida, por meio do registro, avalia se o tratamento apresentou eficácia.

Benefícios da abordagem analítico-comportamental

Por meio da modificação dos comportamentos indesejáveis, a abordagem analítico-comportamental pode oferecer diversos benefícios para a vida do paciente. Alguns deles são:
  • Redução dos sintomas de diferentes transtornos mentais, como depressão, ansiedade, fobias, entre outros;
  • Melhoria nas relações interpessoais;
  • Fortalecimento da autoconfiança e da autoestima;
  • Desenvolvimento de estratégias para lidar com situações desafiadoras e estressantes.
O tempo de tratamento da terapia analítico-comportamental pode variar, pois depende de condições externas (Imagem: AnnaStills | Shutterstock)
O tempo de tratamento da terapia analítico-comportamental pode variar, pois depende de condições externas Crédito: Imagem: AnnaStills | Shutterstock

Período de tratamento

O tempo de tratamento com a abordagem analítico-comportamental pode variar de pessoa para pessoa. Isso porque, de acordo com Michele Silveira, psicóloga clínica, logoterapeuta e especialista em transtornos de ansiedade , ele depende de condições externas, como o progresso do paciente e seus objetivos terapêuticos. Além disso, a complexidade dos casos é um dos fatores determinantes. “Transtornos mais graves podem exigir um período mais longo de intervenção”, acrescenta.

Terapia analítico-comportamental e outros tratamentos

Assim como outras abordagens terapêuticas, se houver necessidade e dependendo do caso do paciente, a terapia analítico-comportamental também pode ser associada ao uso de medicações. Contudo, isso deve ser analisado em conjunto pelo psicólogo e psiquiatra. Ademais, conforme a Dra. Cristiane Vaz de Moraes Pertusi, o tratamento também pode ser combinado com outras terapias complementares, como meditação e arteterapia, desde que haja respeito à individualidade. 
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