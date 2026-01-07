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Como regular o intestino após festas e férias

Nutricionista indica alimentos que ajudam a restaurar o equilíbrio intestinal

Publicado em 07 de Janeiro de 2026 às 15:30

Portal Edicase

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Publicado em 

07 jan 2026 às 15:30
Alimentação equilibrada pode ajudar a restaurar o funcionamento intestinal de forma natural (Imagem: Xavier Lorenzo | Shutterstock)
Alimentação equilibrada pode ajudar a restaurar o funcionamento intestinal de forma natural Crédito: Imagem: Xavier Lorenzo | Shutterstock
Depois das festas de fim de ano, muitas pessoas relatam sensação de intestino preso e desconforto abdominal, resultado do excesso de alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura e sal. Segundo Eloar Lopes, nutricionista e professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, essa alteração do funcionamento intestinal pode ser minimizada de forma natural, sem recorrer a laxantes.
“Durante as celebrações, é comum que a alimentação fique desequilibrada. O ritmo intestinal pode ficar mais lento, mas isso não significa que precisamos usar medicamentos para solucionar este incômodo. Incluir na rotina alimentos que contenham probióticos, microrganismos vivos que contribuem para a melhora a digestão, absorção de nutrientes e a imunidade, é uma estratégia eficiente e segura para restaurar a microbiota intestinal e favorecer a regularidade, especialmente quando associada ao aumento da ingestão de água ao longo do dia”, explica a nutricionista Eloar Lopes.

Alimentos que ajudam a restaurar o equilíbrio intestinal

A professora indica alimentos naturalmente ricos em probióticos, como iogurte natural, kefir , kombucha e alguns queijos fermentados, além de alimentos prebióticos, compostos por fibras solúveis e insolúveis que servem de alimento para essas bactérias, como banana, aveia em flocos, alho, cebola e alho-poró. “A combinação de probióticos e prebióticos ajuda a recuperar o intestino de forma gradual e saudável, sem efeitos colaterais dos laxantes, que podem causar dependência se usados com frequência”, alerta.
Hidratação adequada e atividade física leve estimulam o funcionamento do intestino (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Hidratação adequada e atividade física leve estimulam o funcionamento do intestino Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Hidratação e movimento também influenciam o intestino

Outro fator importante, segundo a nutricionista Eloar Lopes, é manter boa hidratação e praticar atividade física leve, como caminhadas, que estimulam o peristaltismo intestinal. “Beber água suficiente e se movimentar são medidas simples, mas extremamente eficazes para regular o intestino ”, completa.

Como consumir probióticos com segurança

A nutricionista reforça que, apesar de o uso de probióticos ser seguro, pessoas com condições de saúde específicas, como imunodepressão ou doenças intestinais graves, devem procurar orientação profissional antes de introduzir suplementos ou alimentos fermentados no cardápio.
“Depois de períodos de exagero alimentar, é possível recuperar o funcionamento intestinal sem recorrer a laxantes. O segredo está em investir em uma alimentação equilibrada, probióticos naturais, hidratação e movimento”, conclui a a nutricionista Eloar Lopes.
Por Bianca Lodi Rieg
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