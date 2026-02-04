Como consumir chás de ervas e plantas com segurança: 15 orientações

Os chás de ervas e plantas fazem parte da cultura popular brasileira e são amplamente consumidos como aliados no alívio de desconfortos e no cuidado com a saúde. Conforme o Ministério da Saúde, o uso de plantas medicinais é reconhecido no país por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS).
Apesar de serem naturais, os chás feitos com ervas e plantas devem ser consumidos com cautela, pois isso não significa que sejam totalmente inofensivos. Assim como outros medicamentos, essas bebidas podem provocar efeitos adversos, especialmente quando ingeridas em excesso ou de forma contínua.
Abaixo, com ajuda do o farmacêutico homeopata Jamar Tejada, listamos 15 orientações essenciais para um consumo seguro. Confira!
1. Limite de um dia
Utilizeo preparadodo chá por até 24horas. Apósisso, descarte.
2. Consulte um profissional
As ervas secas não devem ser utilizadas por um período maior do que3 semanas. Caso queira prolongar otratamento, sempre deve ser consultado um profissional de saúde.
3. Atente-se aos utensílios
Prefira, para o preparo,utensílios como vidro, cerâmica, ágata e porcelana,quenão liberam resíduos tóxicos. Evite panelas de alumínio.
4. Escolha bem a água
A água utilizada nessas preparações deve ser filtrada ou mineral.
5. Dose com cuidado
Verifique a dose utilizada para cada patologia, idade e condição fisiológica decada paciente.
6. Mantenha o chá tampado
A preparação quente,quecontém ervas aromáticas,deve permanecer tampadaaté que esfrie por completo.
7. Aposte na variedade
As ervas podem ser variadas para que organismo não se “acostume”, evitandoa redução de sua eficácia. Contudo, evite misturar mais de 3 ervas em um mesmo chá.
8. Opte por não utilizar açúcar
É indicado evitar a adição de açúcar. Porém,caso nãoconsigaingerir sem ser adoçado,é melhor usar mel.
9. Não deixe parado
Evite deixar o chá emdescanso por muito tempo,uma vez que as propriedadesmedicinais podem ter osefeitos diminuídos.
10. Reduza a quantidade de plantas
Não existe uma regra. Contudo,quanto menos plantas forem utilizadas, maiorserá asegurança sobre o efeito desejado.
11. Faça o teste para alergias
Antes de consumir uma nova erva, faça um teste para verificar se você é alérgico . Comece com uma pequena quantidade e observe se há alguma reação adversa, como coceira, inchaço ou dificuldade para respirar.
12. Evite o uso como substituição de água
Os chás devem ser consumidos moderadamente. O usual é ingerir uma xícara ou duas por dia. Não se deve tomar a infusão o dia todo, principalmente como substituto da água, pois alguns preparos são diuréticos, o que acaba desidratando o corpo.
13. Conheça a procedência das ervas
Não consuma ervas que você não consiga identificar ou que sejam conhecidas por serem tóxicas. Algumas plantas podem ser venenosas e causar sérios problemas de saúde.
14. Verifique a qualidade
Ao comprar ervas secas, verifique se elas estão bem conservadas, sem sinais de mofo ou deterioração. Ervas frescas devem estar livres de pesticidas e contaminantes.
15. Não ferva as ervas e plantas por muito tempo
As plantas devem ser preparadas com água quente, mas sem deixar ferver por muito tempo, pois as manter em temperaturas muito altas pode fazer com que elas percam as suas propriedades.