Biscoito recheado pode tirar até 39 minutos de vida saudável por porção

Publicado nesta sexta-feira (9) na revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health, estudo com pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo), UERJ (Universidade estadual do Rio de Janeiro) e Universidade Técnica da Dinamarca (DTU) indica que o brasileiro perde 5,89 minutos de vida por porção de comida consumida.

O estudo avaliou o impacto dos 33 alimentos que mais contribuem para a ingestão energética dos brasileiros, e o pior deles foi o biscoito recheado, que resulta na perda de 39,69 minutos de vida saudável, seguido da carne suína (-36,09 minutos). Esses alimentos se enquadram dentro dos 1.141 relatados na Pesquisa Nacional de Alimentação.

Biscoitos recheados são vilões de uma vida saudável Crédito: Shutterstock

A análise foi feita usando o Índice Nutricional de Saúde (HENI), pontuação que estima minutos de vida ganhos ou perdidos conforme as características nutricionais dos itens. Também foram calculados o impacto ambiental das porções em emissão de gases de efeito estufa e volume de água utilizado.

Os resultados mostram que a maior parte dos alimentos mais consumidos no Brasil foram avaliados negativamente, estando associados à perda de minutos de vida saudável (segundo o HENI).

Ele considera os efeitos negativos ou positivos de componentes dietéticos sobre o risco de doenças crônicas e mortalidade, como sódio, gordura trans, carnes processadas que são negativos; e frutas, fibras e grãos integrais positivos.

Dos 33 avaliados, 23 tiveram HENI negativo, e apenas dez foram constatados como positivos. O estudo constata que, apesar de ter alimentos benéficos, como arroz, feijão e banana, a dieta brasileira está marcada pela crescente de consumo de carnes e alimentos ultraprocessados, em detrimento de frutas e verduras.

"Isso pode estar contribuindo para o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade", diz Marhya Júlia Leite, nutricionista e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, uma das autoras do artigo.

Por ordem, os piores alimentos avaliados foram o biscoito recheado (-39,69 minutos), carne suína (-36,09 minutos) e margarina (-24,76 minutos). Já as melhores avaliações ficaram com sucos em geral (+17,22 minutos) e o peixe de água doce (+17,22 minutos), banana (+8,08 minutos) e feijão (+6,53 minutos).

País do churrasco, o brasileiro tende a ter um alto consumo de carnes, que foram mal avaliadas. Além da suína, a carne bovina foi avaliada em -21,86 minutos. No entanto, a combinação arroz com feijão (+2,11 minutos), muito presente nos pratos da população, foi avaliada positivamente.

Os pesquisadores ressaltam que não necessariamente toda refeição com esses alimentos tira minutos de vida, mas que os dados apontam para o desequilíbrio geral do padrão alimentar atual do brasileiro, em geral.