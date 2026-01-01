AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Afta: veja como aliviar o desconforto e acelerar a recuperação
Se cuida

Afta: veja como aliviar o desconforto e acelerar a recuperação

Pequena lesão dolorosa que surge na mucosa da boca pode ser causada por diferentes fatores

Publicado em 01 de Janeiro de 2026 às 15:30

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 jan 2026 às 15:30
A maior parte das aftas some por conta própria, mas alguns casos exigem a orientação de um profissional de saúde (Imagem: Di Studio | Shutterstock)
A maior parte das aftas some por conta própria, mas alguns casos exigem a orientação de um profissional de saúde Crédito: Imagem: Di Studio | Shutterstock
A saúde bucal vai muito além dos cuidados com dentes e gengivas, incluindo também a atenção às mucosas que revestem toda cavidade oral. Quando surgem ulcerações dolorosas nessa região, conhecidas popularmente como aftas, é fundamental compreender suas origens para um tratamento eficaz.
De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Manuella Lamarão, o surgimento de aftas pode estar relacionado a diversos fatores. “Elas podem aparecer devido a pequenas lesões na mucosa, imunidade baixa, falta de vitaminas do complexo B, reações a bactérias bucais, doenças inflamatórias do sistema digestivo e até situações de estresse emocional”, explica.
O impacto dessas feridas, por sua vez, ultrapassa o desconforto momentâneo, interferindo nas atividades básicas do cotidiano. “A dor é causada pela fricção constante entre os dentes, a língua e os alimentos. Comidas muito ácidas ou apimentadas agravam o quadro e prolongam o processo de cicatrização. Em alguns casos, até a fala é afetada, já que o movimento da boca pode irritar ainda mais a região”, destaca a profissional.

Aliviando o desconforto gerado pela afta

Durante o período de cicatrização, que costuma durar de uma a duas semanas, algumas medidas simples ajudam a reduzir o desconforto provocado pela afta:
  • Evite alimentos ácidos, apimentados ou muito condimentados;
  • Escove os dentes com cuidado e use escova de cerdas macias;
  • Faça bochechos suaves com enxaguantes sem álcool;
  • Aplique gelo no local para aliviar a irritação.
Quando a afta tem causas mais complexas, o acompanhamento profissional é essencial (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Quando a afta tem causas mais complexas, o acompanhamento profissional é essencial Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Quando procurar ajuda profissional?

Embora a maioria das aftas desapareça sozinha, Manuella Lamarão reforça que é importante procurar um dentista ou médico em casos específicos:
  • Se as aftas não cicatrizarem após duas semanas;
  • Se forem frequentes ou muito dolorosas;
  • Se houver febre, aumento de gânglios ou outros sintomas associados;
  • Se a dor impedir a alimentação ou a fala.
“O cuidado caseiro pode aliviar, mas nem sempre resolve. Em alguns casos, o problema pode ter causas mais complexas e até se confundir com lesões de origem infecciosa ou tumoral. Por isso, o acompanhamento profissional é essencial para um diagnóstico seguro”, orienta a dentista.
Por Priscila Dezidério
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolão feito na Praia da Costa, em Vila Velha, acerta a quina da Mega-Sena
Imagens de perseguição policial que terminou em morte em Vila Velha
Letalidade policial: o foco deve sair do individual para o coletivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/10/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados