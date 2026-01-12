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Abdômen definido até o Carnaval: 5 dicas que realmente funcionam

Hábitos simples no dia a dia contribuem para o emagrecimento e a definição da barriga

Publicado em 12 de Janeiro de 2026 às 14:31

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 jan 2026 às 14:31
Alguns cuidados ajudam a preparar o abdômen para o Carnaval (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Alguns cuidados ajudam a preparar o abdômen para o Carnaval Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Após a temporada das festas de fim de ano, começam os preparativos para o Carnaval. Mas será que ainda dá tempo de preparar o corpo para curtir os dias de folia com mais energia, disposição e ainda ganhar um shape mais definido? Dá, sim! É o que diz Monikká Souza (Monikita Fit), empresária e treinadora fitness especialista em pilates, treinamento funcional e musculação.
A seguir, com a ajuda da especialista, listamos algumas dicas para você colocar em prática a partir de hoje. Confira!

1. Aumente a ingestão de água

Faça o cálculo de 35 ml x seu peso e o resultado será a quantidade mínima de água que deve ser ingerida por dia.

2. Evite alimentos processados

Elimine doces, álcool, refrigerante, enlatados e frituras da sua alimentação até o Carnaval, pelo menos.
Poucos minutos de exercício físico por dia já ajudam a sair do sedentarismo (Imagem: Friends Stock | Shutterstock)
Poucos minutos de exercício físico por dia já ajudam a sair do sedentarismo Crédito: Imagem: Friends Stock | Shutterstock

3. Faça atividade física

Pratique pelo menos 15 minutos de exercício físico por dia. Uma caminhada já está ótima para sair do sedentarismo.

4. Melhore a qualidade do seu sono

Durma de 7 a 9 horas por noite para garantir o bem-estar do corpo e da mente.

5. Durma bem

O sono regula hormônios ligados à fome e ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal.
Por Gabriela Andrade e Redação EdiCase
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