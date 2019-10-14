A lua tem influência no parto? saiba mais sobre essa crença milenar

Porém, outras pessoas podem ter diferentes percepções sobre a virada da lua e sua interferência. A numeróloga Páty Garcia explica que a função da lua é a de regular o grau de inclinação da terra sobre seu eixo, por isso ela só possui verdadeira influência sobre as grandes massas, e nenhuma sobre o corpo humano - que é composto por 70% de água. “Em geral, o ciclo menstrual da mulher é de 28 dias, assim como o ciclo lunar. Uma gestação normalmente dura 40 semanas - o que equivale a 10 meses lunares, e cada mês lunar tem 28 dias. Portanto, como a mulher costuma ovular por volta do 14º dia do ciclo, a cada meio mês ou um ciclo lunar, a chance de engravidar aumenta”, esclarece a numeróloga, que ainda complementa: “Em outras palavras, estatisticamente, a chance de uma mulher engravidar durante a virada de lua é o dobro das demais, e isso explicaria o fato da maior quantidade de partos ocorrendo durante a lua cheia”.