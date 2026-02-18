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9 dicas para recuperar o corpo e fortalecer a imunidade após o Carnaval

Nutróloga elenca hábitos saudáveis que garantem mais equilíbrio ao organismo e fortalecem as defesas naturais

Publicado em 18 de Fevereiro de 2026 às 11:55

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 fev 2026 às 11:55
Hábitos saudáveis constantes fortalecem a imunidade após o Carnaval (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)
Hábitos saudáveis constantes fortalecem a imunidade após o Carnaval Crédito: Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock
Após um período de Carnaval marcado por comemorações, viagens e alterações na rotina, é comum que o corpo apresente cansaço, queda de energia, inchaço e maior vulnerabilidade a gripes e resfriados. Isso acontece porque excessos alimentares, consumo de álcool, noites mal dormidas, estresse e quebra da rotina comprometem a capacidade de resposta do organismo e aumentam os processos inflamatórios.
A imunidade, no entanto, não depende de soluções rápidas ou fórmulas milagrosas, mas de um conjunto de hábitos consistentes que envolvem alimentação equilibrada, boa hidratação, sono de qualidade, manejo do estresse e retorno à rotina. 

Momento de reposição e equilíbrio

Após o Carnaval , a orientação é retomar gradualmente o equilíbrio, com refeições variadas e nutritivas , descanso adequado e cuidado diário, evitando medidas radicais ou compensações extremas, pois o corpo se recupera melhor com constância. 
Segundo Marcela Reges, professora de Nutrologia da Afya Goiânia (centro de educação e soluções digitais), “o sistema imunológico é muito sensível ao estilo de vida. Quando há excesso de ultraprocessados, bebidas alcoólicas e pouca ingestão de nutrientes, o organismo tende a entrar em um estado de maior inflamação e menor capacidade de resposta”, explica.
A hidratação e o consumo adequado de vitaminas e minerais são essenciais para fortalecer o organismo (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
A hidratação e o consumo adequado de vitaminas e minerais são essenciais para fortalecer o organismo Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Como fortalecer a imunidade após o Carnaval

A especialista destaca que, após dias de maior exposição ao calor e desgaste físico, a hidratação e o consumo adequado de vitaminas e minerais são essenciais para fortalecer o organismo. “A hidratação é uma das formas mais rápidas de ajudar o corpo a se recuperar. Com calor, noites mal dormidas e maior desgaste físico, perdemos mais líquidos e minerais. Beber água ao longo do dia e manter uma alimentação rica em nutrientes ajuda o organismo a voltar ao equilíbrio. Nosso corpo funciona como uma engrenagem, quando falta água, nenhuma etapa acontece direito”, afirma. 
A médica também explica que, embora muitas pessoas associem a imunidade apenas à vitamina C , o corpo depende de um conjunto de nutrientes, como zinco, selênio, ferro, vitamina A e, principalmente, proteínas de qualidade, fundamentais para a formação e ativação das células de defesa. Sem ingestão proteica suficiente, o corpo não consegue produzir anticorpos de maneira adequada.
Outro ponto importante é o papel do intestino na saúde imunológica, já que grande parte das células do sistema de defesa está ligada ao trato gastrointestinal, o que reforça a necessidade de uma alimentação rica em fibras e alimentos naturais.
“Grande parte da nossa imunidade começa no intestino, pois a microbiota intestinal influencia diretamente a resposta do organismo. Quando a alimentação é pobre em fibras e rica em industrializados, esse equilíbrio é prejudicado, afetando não só a digestão, mas também a resistência do corpo”, destaca a especialista.

Dicas para fortalecer a imunidade

  • Hidrate-se ao longo do dia: beba água e água de coco para ajudar na reposição de minerais;
  • Consuma frutas ricas em antioxidantes: acerola, kiwi, laranja e morango;
  • Inclua proteínas em todas as refeições: ovos, peixes, frango e leguminosas;
  • Aposte em alimentos com ação anti-inflamatória: azeite de oliva, gengibre e vegetais verdes;
  • Inclua fibras nas refeições: presentes em feijão, aveia, verduras e sementes;
  • Evite excesso de álcool, açúcar e ultraprocessados: esses alimentos favorecem processos inflamatórios;
  • Priorize um sono de qualidade, já que o descanso é essencial para o bom funcionamento do sistema imune;
  • Priorize comida de verdade: quanto mais natural for sua alimentação, menor tende a ser o nível de inflamação do organismo;
  • Retome sua rotina: manter horários regulares para comer e dormir ajuda o corpo a sair do estado de estresse metabólico.
A Dra. Marcela Reges reforça que não é preciso recorrer a medidas radicais para recuperar o equilíbrio do organismo. “O corpo não precisa de punição, precisa de estratégia. O segredo é não ignorar os sinais que ele dá”, conclui a nutróloga.
Por Beatriz Felicio
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